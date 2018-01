Parlamentarii au fost convocaţi, luni, în sesiune extraordinară, pentru a da votul de învestitură guvernului Viorica Dăncilă, UDMR fiind singura formaţiune politică parlamentară care nu a decis cum va vota.

Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcţie a membrilor Guvernului României va avea loc la 19:30, la Palatul Cotroceni.

Guvernul a fost votat cu 282 de voturi ”pentru”, în condițiile în care avea nevoie doar de 233. Au votat ”împotrivă” 136 de parlamentari și unul s-a abținut.

Începe votul, care este secret, cu bile.

Viorica Dăncilă:

am crezut că voi avea o șansă să colaborăm, așa cum am făcut cu colegii mei de la PNL, UDMR sau PMP din Parlamentul European.

doamna Turcan, sunt o femeie demnă, nu renunț să conduc Guvernul, încă sper în cooperarea cu dvs.

Victor Ponta, deputat neafiliat:

după momentul de stand-up comedy, vreau să mulțumesc și eu că participăm la preluarea președinției semestriale de către Guvernul Dăncilă.

Traian Băsescu (PMP):

programul de guvernare nu e realizabil și m-aș bucura dacă s-ar da prioritate investițiilor.

guvernul arată ca unul dintr-o țară subdezvoltată, în care fiecărui trib trebuie să i se dea ceva.

sunt doi-trei oameni valoroși, sunt câțiva oameni bolnavi și unii care vorbesc cu dificultate limba română, de astăzi nu-i mai cert pe unguri că vorbesc stricat limba română.

mă rog pentru o viață cât mai scurtă a Guvernului ”Vasilica Viorica Dragnea”.

Varujan Vosganian (ALDE) laudă performanțele coaliției de guvernare și spune că a venit momentul ”să ne mântuim”.

Kelemen Hunor, președintele UDMR:

prăpastia dintre săraci și bogați s-a adâncit în România, numeroși copii săraci trăiesc în țara noastră, e o situație alarmantă.

Bucureștiul e singura capitală europeană care nu e legată de o altă capitală europeană printr-o autostradă.

16.000 de medici lucrează în străinătate, și nu doar din cauza salariului, ci a lipsei de perspectivă, birocrației.

aș putea da o mulțime de astfel de aspecte alarmante, concluzia: o lipsă totală de viziune, lipsa unui proiect de țară.

Dan Barna, președintele USR:

în timp ce guvernați cu ironie și mișto, ”pentru că puteți”, aproape 9% din cel mai dinamic modul al economiei a fost omorât într-un singur an.

ați nominalizat la mediul de afaceri un om suspectat de evaziune fiscală. Să fie doar mâna proastă a domnului Dragnea sau e și o formă de dispreț?

mandatul lui Dăncilă e să subordoneze justiția, în folosul lui Dragnea și al camarilei sale.

ne aflăm în pericolul ca Parlamentul și Guvernul să se afle în mâna unui singur om.

Raluca Turcan (PNL):

doamnă Viorica Dăncilă, sper că Liviu Dragnea nu v-a pus să semnați vreo hârtie privind susținerea legilor Justiției.

deputatul PNL critică numirile la Educație și Economie.

veți fi un fel de administrator, nu un premier.

ce program de guvernare veți respecta? Al domnului Grindeanu? Al domnului Tudose? Greu de răspuns.

Liviu Dragnea:

România e stat suveran și e de datoria noastră să apărăm această suveranitate cât trăim, acest guvern are misiunea de a face performanță economică, păstrând în același timp caracterul național al deciziilor.

cu profund respect față de valorile europene, dar, așa cum fac toate țările avansate, guvernul va guverna în folosul românilor.

îi mulțumesc lui Mihai Tudose pentru actul de guvernare pe care l-a exercitat.

aștept de la Dăncilă să dea o nouă dimensiune relației cu UE.

Viorica Dăncilă:

vom guverna cu mândrie și respect pentru români, având mereu în față programul de guvernare.

e pentru prima dată când majoritatea parlamentară guvernează pe baza programului de guvernare votat de cetățeni.

îmi propun creșterea investițiilor în infrastructură.

îmi încep mandatul de la o rată a absorbției fondurilor europene de 11%.

există trei domenii majore în care vrem să facem investiții în următorii trei ani: infrastructură, unde vrem să terminăm 350 de kilometri de autostradă în trei ani și 250 de km de cale ferată, educație și sănătate.

vreau ca românii să aibă salarii cât mai apropiate de cele din vestul Europei.

am în vedere reducerea birocrației și informatizarea administrației.

nu voi introduce nicio taxă nouă în România.

vom renunța săptămâna aceasta la formularul 600 și apoi și la celelalte, va fi un singur formular din 2019.

în contextul Centenarului și al preluării Președinției UE anul viitor, fac apel la clasa politică să dea dovadă de maturitate, sunt deschisă dialogului, dar să fie un dialog civilizat.

UDMR a anunțat că mai dă o șansă coaliției PSD-ALDE.

Plenul Parlamentului se reunește de la ora 15:00 pentru votul final privind Guvernul Dăncilă.

Înaintea votului de învestire, a avut loc o întâlnire PNL-UDMR. După întrevedere, liderul liberal, Ludovic Orban, a declarat că președintele UDMR, Kelemen Hunor, nu l-a lăsat să creadă nimic.

”O să ia o decizie UDMR, aşa cum a anunţat, în cadrul grupurilor parlamentare, şi vom afla ce decizie vor lua”, a susţinut Orban, potrivit Mediafax.

Întrebat dacă liderul UDMR i-a lăsat impresia că demersul său are şanse de reuşită, preşedintele liberalilor a răspuns: „Nu m-a lăsat să cred nimic. A fost un schimb de impresii, de păreri, eu am expus argumentele mele. Evident, ei o să ia o decizie în forurile lor statutare. Vă daţi seama că nu fac parte dintre acei oameni care dezvăluie o discuţie pe care am avut-o tete-a-tete”.



cu 44 de voturi ”pentru” și 17 voturi ”împotrivă”, audierea lui Tudorel Toader a fost sistată, pentru a se putea merge în plen. Totodată, Nicolicea a propus să voteze pentru aviz: 43 au votat favorabil și 16 ”împotrivă”. Au fost și patru abțineri.

în replică, Toader spune că răspunde la toate întrebările și că nu este deranjat de ele.

președintele de ședință, Eugen Nicolicea, încearcă să împiedice opoziția să pună întrebări, acuzând-o că ”face scandal non-stop, ca la piață”.

USR și PNL acuză faptul că nu pot pune întrebări, nefiind de acord cu regula stabilită de două întrebări pentru fiecare grup parlamentar.

Tudorel Toader are în vedere ”asanarea normativă”, proces care a început și va continua.

Audierea lui Tudorel Toader, propus pentru un nou mandat în fruntea Justiției:



"Avem un avantaj extraordinar. Am fost binecuvântaţi de Dumnezeu cu o ţară care deţine un lanţ muntos extraordinar care poate fi valorificat din punct de vedere turistic. Avem Marea Neagră, care este un bazin turistic extraordinar, avem Dunărea, avem cea mai frumoasă deltă din Europa", a declarat Bogdan Trif, propus la Turism.

El a explicat că România trebuie să facă concurență stațiunilor de ski din Austria, Elveţia, Germania, Franţa, staţiuni consacrate: ”Trebuie să le facem concurenţă, astfel încât nu doar să creăm posibilitatea românilor să îşi petreacă vacanţele în România, dar şi să aducem un aflux mare de străini în România, astfel încât să cheltuiască ei bani în România, nu noi să mergem să cheltuim bani dincolo".



Valentin Popa, propus pentru portofoliul Educației, a primit aviz pozitiv cu 22 de voturi ”pentru”.

"Vorbim mult prea mult de 0,1% din tezele de doctorat care s-au constatat a fi plagiate, mai ales în condițiile în care nici legea după care ar trebui să îi condamnăm nu este chiar perfectă", a declarat Valentin Popa, citat de News.ro.

El a mai spus că legea "nu prevede nicăieri că trebuie să punem ghilimele la un text pe care-l preluăm, să punem citarea imediat după el, deși astăzi cei mai mulți dintre cercetătorii noștri așa o fac, dar legea nu o prevede. Nici eu nu am învățat în facultate să fac citarea în acest mod. Mult timp am făcut și eu acest lucru, cu citarea la final”.



Audierea candidatului la funcția de ministru al Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Paul Stănescu:





Valentin Popa își recunoaște greșelile de exprimare, pe care le pune pe seama emoției și ”dorinței de a argumenta cu pasiune”. ”Nu neg că am făcut astfel de greșeli și, într-devăr, nu sunt onorante pentru un rector, cu atât mai puțin pentru un ministru al Educației”, a spus Popa.

El s-a întrebat însă dacă există vreo personalitate care să nu facă dezacorduri. Totodată, Popa a argumentat că ”pamblică” e un regionalism folosit frecvent.

Au mai primit avize pozitive Ana Birchall, propusă vicepremier pentru implementarea parteneriatelor internaţionale, Carmen Dan, ministrul propus pentru Afaceri Interne, și Bogdan Trif, pentru portofoliul de ministru al Turismului.



Audierea candidatului la funcția de ministru al Educației Naționale, Valentin Popa, cel care s-a remarcat printr-o cunoaștere deficitară a limbii române:

Audierea candidatului propus pentru funcția de viceprim–ministru, Viorel Ștefan:

(Audierea candidatului propus pentru funcția de Ministru pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ștefan Radu Oprea)

Senatorul PSD Radu Ştefan Oprea este judecat pentru evaziune fiscală şi complicitate la spălare de bani nu pare să fi fost o problemă.

Întrebat de probleme sale penale, Oprea a răspuns că, momentan, are un cazier curat. El a primit aviz pozitiv cu 32 de voturi ”pentru” și 13 ”împotrivă”.

Audierile au început la ora 8:00 și sunt mai degrabă o formalitate. Au primit deja aviz pozitiv Anton Anton pentru Ministerul Energiei, Teodor Meleşcanu, ministrul propus pentru Ministerul de Externe, Dănuț Andrușcă pentru Economie și Rovana Plumb, ministrul propus al Fondurilor Europene. Și ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a primit aviz pozitiv.

Ministrul propus al Economiei, Dănuţ Andruşcă, a enumerat, după ce a fost validat din comisiile de specialitate din Parlament, câteva priorităţi, însă, la întrebările jurnaliştilor despre modul în care le va pune în aplicare, el a evitat să răspundă - ”este trecut în programul de guvernare”, relatează Mediafax.



”Voi face tot ce îmi stă în putinţă pentru dezvoltarea economiei româneşti, dar un rol important va avea pentru... în cadrul economiei... Îmi cer scuze că sunt emoţionat. O a doua propunere şi susţinere din partea mea va fi pentru crearea de noi locuri de muncă, dar noi locuri de muncă mai bine plătite”, a spus după Dănuţ Andruşcă.

Jurnaliştii au întrebat cum va crea noi locuri de muncă, Andruşca a indicat sec: ”Este trecut în programul de guvernare. Nu vreau să intrăm în detalii”.

”O a treia viziune este pentru susţinerea tuturor producătorilor”, a continuat Andruşcă. Jurnaliştii au insistat: ”Cum?, întrebare la care ministrul propus pentru Economie a răspuns ”Prin programul de guvernare. Aveţi toate datele”.