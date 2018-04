Premierul Viorica Dăncilă anunța ieri că bugetarii vor primi salariile înainte de Paște. Astăzi, ministrul Eugen Teodorovici spune că multe instituţii nu şi-au manifestat interesul pentru plata salariilor înaintea sărbătorilor.

Marți, premierul Viorica Dăncilă a anunțat la Parlament că salariile vor fi date înainte de Paște, nu și pensiile: "Salariile vor intra săptămâna aceasta, înainte de Paşti. Pensiile, nu", a spus ea.

Miercuri, ministrul Finanțelor a afirmat că Viorica Dăncilă s-a referit la faptul că vor primi salariile înaintea sărbătorilor doar bugetarii ai căror instituţii au solicitat acest lucru.

Premierul nu a specificat însă acest lucru.

"Bugetarii care au cerut. Asta este ceea ce doamna prim-ministru a spus foarte clar. Pentru că asta au solicitat. Nu poţi să-I dai celui care nu solicită. Cei care nu au făcut solicitare nu primesc mâine. Primesc când au data de salariu. Am discutat cu doamna prim-ministru şi zilele trecute şi săptămâna trecută. Am spus că vom discuta la nivelul Guvernului şi am convenit că avem un cadru legislativ pe care noi îl creăm. L-am trecut în Monitorul Oficial şi fiecare structură în parte poate da, dacă aşa a decis. Noi am consultat ministerele respective. Legea spune că, în baza Ordinului Ministerului de Finanţe, între 5 şi 15 aprilie se pot da salariile şi asta s-a făcut. S-a comunicat şi cine şi-a manifestat interesul este trecut în Ordinul de ministru şi publicat în Monitorul Oficial",