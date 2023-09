Pe scena Sălii Palatului revine, după concertul de ieri, Orchestra Tonhalle din Zürich, în cadrul Seriei Mari Orchestre ale lumii, de la ora 20:00, sub bagheta lui Paavo Järvi.În program va fi Simfonia nr. 9 în re minor WAB 109 de Anton Bruckner.

Orchestra Gewandhaus din Leipzig, condusă de dirijorul Herbert Blomstedt, va fi prezentă marți, 5 septembrie, în cadrul Seriei Concertelor de la Ateneu de la ora 17:00. Sunt incluse în program lucrări de George Enescu și Simfonia și Anton Bruckner.

Mai multe detalii sunt disponibile în programul concertului. Biletele sunt disponibile aici. Programul festivalului

PROGRAMUL ZILEI MARȚI 05.09

17.00 CONCERTELE DE LA ATENEU Ateneul Român

ORCHESTRA GEWANDHAUS DIN LEIPZIG

HERBERT BLOMSTEDT dirijor

Enescu Preludiu la unison din Suita nr. 1 în do major pentru orchestră op. 9

Bruckner Simfonia nr. 7 în mi major WAB 107

20.00 MARI ORCHESTRE ALE LUMII Sala Palatului

ORCHESTRA TONHALLE DIN ZÜRICH

PAAVO JÄRVI dirijor

Bruckner Simfonia nr. 9 în re minor WAB 109

EVENIMENTE CONEXE BUCUREȘTI 27.08 – 24.09

Sala Palatului, Foaier etaj

WOLFGANG – O INSTALAȚIE-PERFORMANCE FILMATĂ ÎN VR, DE GIGI CĂCIULEANU Art Production Foundation with the support of JTI

producători

Gigi Căciuleanu idee, regie, coregrafie Wolfgang Amadeus Mozart;

muzica Corina Boboc-Giorgescu

design spațiu/costume Sică Grădișteanu

light designer Les Ateliers NOMAD

post-producție 360VR

Camera 360: 24ore 7zile

Lelia Marcu-Vladu Regina Nopții

Lari Giorgescu Visătorul

Ana Iacob ArlecchinA

Bogdan Iacob ColombinO

Concept:Patru personaje evoluează într-un spațiu mozartian atemporal: Wolfgang – visătorul trăind printre năluciri și teatrale fantome... ColombinO & ArlecchinA – o parafrază a celebrului cuplu de commedia dell'arte care se nutrește de certuri și împăcări amoroase... Regina Nopții – eterna divă mozartiană... Cine visează pe cine? Toate permutările sunt nu numai posibile, dar și dorite... Fără cuvinte... Numai muzica vorbește ca să înșire fiecăruia a sa poveste... Un moment de deconectare coregrafică, poetică și imersivă.

27.08 – 24.09 Sala Palatului MUZEUL ENESCU ÎN TIMPUL FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL GEORGE ENESCU George Enescu în Franța Expoziție foto-documentară ce valorifică documente din arhiva Muzeului Național George Enescu.

CRISTINA ANDREI, ADINA SIBIANU concepție și realizare

OANA CARIANOPOL grafică 1.09 – 24.09

UNMB MUZEUL ENESCU ÎN TIMPUL FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL GEORGE ENESCU George Enescu pe continentul american Expoziție foto-documentară bazată pe reconstituirea prodigioasei activități muzicale ale lui George Enescu, desfășurată în multiple ipostaze (compozitor, violonist, dirijor, pianist) în perioada 1923-1950.

IRINA NIȚU concepție și realizare HORIA NIȚU grafică

MARȚI 5.09 17.00 Institutul Francez

LUMIÈRES D’EUROPE AU FESTIVAL ENESCU

CONFERINȚĂ VALENTINA SANDU-DEDIU – Rector of the New Europe College SEVER VOINESCU – director of the Dilema Veche magazine

George Enescu – revizuiri postume *Proiect cultural de tip rezidență muzicală aflat sub Înaltul Patronaj al UNESCO, susținut de Ambasada Franței la București, Institutul Francez și Artexim. Director artistic: David Grimal.

Studioul de Operă și Multimedia, UNMB PROIECȚII DE FILM

– Cu participarea specială a criticului de film IRINA-MARGARETA NISTOR – 13.30

Sergiu Celibidache – film documentar (1990)Concursul George Enescu, ediția 1991 – film documentar* NICOLAE CORJOS scenariu și regie

*Eveniment realizat cu sprijinul DACIN SARA. 15.00 Constantin Silvestri – Avant-gardist, Master Improviser, Homme Passionné. Romania’s Beethoven?

Produs la Londra de pianista Anda Anastasescu și regizorul Nicolas Gaster.

Film în șapte episoade: Preludiu, Soldații de plumb, Micul ciobănaș, Focuri de artificii, Tablouri dintr-o expoziție, Bacanala.

NICOLAS GASTER regie, editare ANDA ANASTASESCU scenariu, muzică, prezentare

Despre Festivalul Internațional George Enescu

Festivalul Internațional George Enescu este unul dintre cele mai importante evenimente de muzică clasică la nivel internațional, organizat începând cu 1958. Cea de-a 26-a ediție a festivalului are loc între 27 august și 24 septembrie, iar tema ediției este "Generozitate prin muzică”|”Generosity through Music”.

Programul festivalului include peste 3.500 dintre cei mai renumiți artiști ai lumii, peste 40 de orchestre din 16 țări, lucrări de operă în primă audiție și concerte educative pentru copii. Detalii disponibile pe https://www.festivalenescu.ro/ Biletele s-au pus în vânzare pe platforma Eventim.

