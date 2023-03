Ziua internațională a pădurilor este marcată la 21 martie, în fiecare an, în toată lumea.

Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția A/RES/67/200, din 21 martie 2012, prin care a declarat aniversarea acestei zile începând din 2013, cu scopul de a crește gradul de conștientizare asupra gestionării, conservării și dezvoltării durabile a tuturor tipurilor de păduri, în beneficiul generațiilor prezente și viitoare.În această zi, țările sunt încurajate să întreprindă eforturi locale, naționale și internaționale pentru a organiza activități care implică păduri și copaci. Tema pentru fiecare Zi internațională a pădurilor este aleasă de către Parteneriatul Colaborativ pentru Păduri. În 2023, tema este: "Pădurile și sănătatea" ("Forests and health"), conform http://www.fao.org/international-day-of-forests.

Gestionarea durabilă a pădurilor și utilizarea resurselor de către acestea sunt esențiale pentru combaterea schimbărilor climatice și pentru a contribui la prosperitatea și bunăstarea generațiilor actuale și viitoare, noteză sursa citată. Pădurile joacă, de asemenea, un rol crucial în reducerea sărăciei și în atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD). Cu toate acestea, în ciuda tuturor acestor neprețuite beneficii ecologice, economice, sociale și de sănătate, pădurile sunt puse în pericol de incendii, dăunători, secete și defrișări fără precedent.

Pădurile oferă atât de multe lucruri sănătății oamenilor. Ele purifică apa, curăță aerul, captează carbon pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice, oferă alimente și medicamente care salvează vieți și ne aduc bunăstarea. Depinde de noi toți să protejam aceste resurse naturale prețioase.

Tema pentru 2022 a fost "Pădurile și producția și consumul durabil" ("Forests and sustainable production and consumption"), iar cea pentru anul 2021: "Restaurarea pădurilor: o cale spre recuperare și bunăstare".

Tema pentru Ziua internațională a pădurilor din 2020 a fost: "Pădurile și biodiversitatea - Prea prețioase ca să le pierdem" ("Forests and biodiversity - Too precious to lose"), menționează Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO). În 2019, tema aleasă pentru Ziua internațională a pădurilor a fost "Învață să iubești pădurile", în timp ce în 2018 ziua a fost marcată în cadrul tematicii "Pădurile și orașele durabile". Tema din 2017 a fost "Păduri și energie", cea din 2016 a fost legată de "creșterea gradului de conștientizare a modului în care pădurile sunt esențiale pentru aprovizionarea planetei cu apă dulce, care este esențială pentru viață". În 2015, ziua a fost marcată sub îndemnul "Pădurile - Clima - Schimbare".

Potrivit site-ului http://apepaduri.gov.ro, Organizația Națiunilor Unite (ONU) recomandă statelor membre să inițieze acțiuni pentru reconstituirea pădurilor de toate tipurile, prin organizarea unor campanii de plantare a arborilor.

Forumul Națiunilor Unite pentru Păduri (UNFF) a fost desemnat de Adunarea Generală a ONU pentru a facilita marcarea Zilei internaționale a pădurilor, în colaborare cu FAO, cu guvernele, cu organizațiile internaționale și regionale, precum și cu părțile interesate, inclusiv cu societățile civile. Celebrarea acestei zile se bazează pe rezultatele pozitive ale Anului internațional al pădurilor, marcat în 2011. Manifestările organizate pentru a celebra Ziua internațională a pădurilor din acest an includ plantarea de arbori, dar și alte evenimente, precum expoziții de artă, fotografie, vizionarea de filme și diverse reuniuni ce tratează teme legate de gestionarea pădurilor.

Pădurile acoperă o treime din suprafața pământului, îndeplinind funcții vitale în întreaga lume. Aproximativ 1,6 miliarde de oameni depind de păduri pentru existența lor, medicamente, combustibil, hrană și adăpost.

