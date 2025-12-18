O Ordonanță de Urgență (OUG) adoptată joi în ședința de Guvern creează cadrul legal pentru a pune în aplicare recomandările și/sau constatările misiunilor de audit europene și naționale, având ca scop evitarea corecțiilor financiare.

Guvernul a adoptat joi Ordonanța de Urgență (OUG) pentru completarea OUG nr. 85/2023 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile alocate României din FEGA și FEADR, aferente politicii agricole comune, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2023-2027 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării.

Prin acest act normativ "se creează cadrul legal pentru a pune în aplicare recomandările și/sau constatările misiunilor de audit europene și naționale, având ca scop evitarea corecțiilor financiare și respectarea principiului bunei gestiuni financiare", potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii.

OUG introduce anumite direcții de acțiune pentru autoritățile responsabile:

- Revizuirea documentelor de implementare, în acord cu constatările însușite de către MADR;

- Reducerea corespunzătoare a cuantumului plăților în vederea conformării la constatările entităților de audit.

Mecanismele se activează în urma controalelor efectuate de serviciile de audit ale Comisiei Europene, ale Curții Europene de Conturi și ale Curții de Conturi a României.

MADR precizează că actul normativ nu aduce atingere contribuției totale a Uniunii Europene aprobată pentru implementarea intervențiilor din PS 2023-2027, umărind gestionarea financiară corespunzătoare a fondurilor UE.

