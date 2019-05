România înregistrează o rată de absorbție de peste 50% prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, spune Adrian Chesnoiu, directorul general al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), într-un interviu acordat Agerpres.

România a atras fonduri europene de 4,4 miliarde de euro prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, ceea ce înseamnă o rată de absorbţie de peste 50% pe întreg programul aferent perioadei 2014-2020, a declarat Chesnoiu pentru Agerpres.

De altfel, România a avut întotdeauna rate mai bune de absorbție la capitolul dezvoltare rurală decât pe celelalte fonduri structurale și de investiții. În luna aprilie, nivelul absorbției pe toate foondurile europene de investiții era în jurul a 25%.

„Din 2017 şi până în prezent sunt peste 4,4 miliarde de euro plătiţi deja şi rambursaţi de Comisia Europeană, iar aceasta înseamnă o rată de absorbţie de peste 50% din întreg programul. Ne dă speranţe şi continuând în acest ritm nu vom avea probleme de dezangajare”, a spus șeful AFIR.

El a explicat că AFIR a contribuit la absorbția a 1,55 miliarde de euro în 2017, circa 1,2 miliarde de euro în 2018, iar pentru 2019 agenția are un target impus de un miliard de euro, „tocmai datorită dorinţei foarte mari de a aduce cât mai mulţi bani în ţară”.

„Pentru mine este extrem de important, pe lângă faptul că nu vreau să dezangajăm bani, vrem să finalizăm toate proiectele tranzitate din exerciţiul anterior şi noi să fim în măsura să nu tranzităm proiecte pe exerciţiul viitor decât dacă apar anumite situaţii excepţionale pe care nu le putem prevedea”, a spus Chesnoiu.

PNDR 2020 a avut alocată o sumă de 8,13 miliarde de euro din partea UE, iar România contribuie cu încă 1,3 miliarde de euro, astfel că fondurile totale alocate acestui program destinat investițiilor în zona rurală se ridică la 9,4 miliarde de euro.

De la startul PNDR 2020 şi până în prezent, AFIR a primit 57.649 solicitări de finanţare în valoare totală nerambursabilă de aproape 9 miliarde de euro, din care au fost selectate pentru finanţare 34.804 cereri, cu o valoare de 4,62 miliarde de euro.

Chesnoiu spune că rata de absorbție pe PNDR va depăși 60% până la sfârșitul anului.

În schimb, numărul de măsuri în care mai sunt încă disponibili bani europeni este extrem de redus. „Sub-măsura 4.2 b, schema GBER,"Sprijin pentru investiţii în prelucrarea/comercializarea şi dezvoltarea de produse agricole" mai are circa 26 de milioane de euro, sub-măsura 6.3, cea destinată fermelor mici, de până la 15.000 de euro, mai are circa 42 de milioane de euro şi sub-măsura 17.1 "Prime de asigurare a culturilor, a animalelor şi a plantelor" - 42 de milioane de euro, bani care nu vor fi toţi consumaţi acum iar sub-măsura o vom rescoate şi pe campania de toamnă. La irigaţii, mai avem 53 de milioane de euro, bani nelansaţi încă. Sperăm, dacă se finalizează rapid banii în sesiunea actuală, să scoatem şi aceşti 53 de milioane de euro. Şi am terminat banii”, susține Chesnoiu.

„Anul viitor nu mai avem bani pe absolut nicio măsură. Vom trage tare pe implementare. Perioada de implementare este 2020 plus trei ani, adică N+3, maxim când se face ultima plată”, a adăugat el.