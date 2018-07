Ambasada Israelului a reacţionat joi la afirmaţiile lui Petre Daea, exprimând consternarea şi dezamăgirea după ce ministrul Agriculturii a comparat efectele Holocaustului şi cele ale pestei porcine. CNCD s-a autosesizat.

"Ambasada Statului Israel îşi exprimă consternarea şi dezamăgirea cu privire la afirmaţiile domnului ministru al Agriculturii, Petre Daea, care a comparat sacrificarea porcilor bolnavi cu uciderea evreilor nevinovaţi în lagărul de la Auschwitz. Sperăm, totuşi, că o astfel de asociere a fost făcută de ministrul Daea din pricina lipsei de informare aprofundată asupra a ceea ce înseamnă Holocaustul şi Auschwitz, fără intenţia de a dezonora memoria milioanelor de victime” au declarat reprezentanţii ambasadei Statului Israel într-un comunicat remis presei.

Misiunea diplomatică reaminteşte ce a însemnat Holocaustul, exprimându-şi speranţa că terminologia legată de acest eveniment tragic să nu mai fi folosită într-un context fără legătură cu acesta:

"Holocaustul, o tragedie condamnată de România, care s-a soldat cu moartea a şase milioane de evrei, nu trebuie niciodată uitat, trivializat sau minimalizat. România a făcut progrese extraordinare în domeniul studierii, educaţiei şi comemorării Holocaustului, demersuri care, suntem convinşi, vor continua şi în viitor. Această pagină neagră a istoriei nu trebuie sã se repete. În acest sens, niciun efort nu este prea mare pentru ca tinerele generaţii, şi nu numai, să cunoască şi să înţeleagă istoria Holocaustului. Ne aşteptăm ca, pe viitor, terminologia legată de Holocaust să nu mai fie folosită într-un context fără legătură cu acesta".

Totodată, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării s-a autosesizat după declaraţia de marţi a ministrului.

Ministrul Petre Daea a declarat marţi seara, la Antena 3, explicând măsurile care se iau pentru a izola focarul de pestă porcină africană de la Carniprod Tulcea, unde trebuie sacrificate 45.000 de animale: "Trebuie să sacrificăm, din nefericire, 45.000 de capete la Carniprod și avem o veste proastă, că virusul ar fi și în alt complex (...) Nu există antidot, nu există vaccin, nu există medicamente ca să ușureze boala. Singura metodă este sacrificarea. Porcii aceștia, toți se incinerează (...), e o muncă extraordinară acolo, este ca la Auschwitz, dom'ne".

Joi dimineaţa, ministrul a încercat un fel de scuze, arătând însă că nu înţelege gravitatea afirmaţiilor sale: ”Îmi declar respectul pentru toţi membrii comunităţii evreieşti şi fac precizarea că am vrut să prezint situaţia deosebit de grea cu care se confruntă în această perioadă crescătorii de porci din cauza pestei porcine africane. În sufletul meu este foarte multă durere, am vrut doar să descriu momentele îngrozitoare cu care se confruntă atât fermierii noştri, cât şi cei care gestionează această criză. Doamne fereşte, nu am jignit pe nimeni în viaţa mea, îmi iubesc semenii, am exprimat doar durerea sufletească şi sper să fiu înţeles!”