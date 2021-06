Asociația susține că prezența ministrului liberal Adrian Oros la aceste negocieri capitale, ca reprezentant al României, provoacă foarte multă neliniște în rândul majorității fermierilor români.

Asociația Forța Fermierilor îi cere premierului Florin Cîțu să nu-l mai lase pe ministrul agriculturii, Adrian Oros ”la butoane”, susținând că fermierii nu au încredere în cel care se ocupă de negocierile privind noua Politică Agricolă Comună .

Forța Fermierilor consideră că astăzi e o zi ”decisivă” pentru viitorul agriculturii și pentru soarta femierilor români. Luni și marți are loc la Luxembrug Consiliul pentru Agricultură și Pescuit, la care participă toți miniștrii agriculturii din statele membre UE.

”Până acum, reprezentanții sectorului agroalimentar nu știu care a fost mandatul pe care Adrian Oros l-a avut în negocierile la nivel european, cine i-a dat acest mandat și ce a obținut, concret, România. Știm însă, cu siguranță, că ministrul Oros a fost de acord cu reducerea nivelului minim al plății redistributive pentru fermierii mici și mijlocii, la 10% față de 12% cât s-a anunțat/agreat inițial. Adică, declarativ, susținem ferma de familie, ca motor al dezvoltării satului românesc și pentru asigurarea securității alimentare a României, și pe de altă parte, suntem gata să acceptăm compromisuri care să reducă finanțarea fermierilor mici și mijlocii”, precizează, într-un comunicat de presă, Asociația Forța Fermierilor, solicitând premierului Florin Cîțu să se implice ”de îndată” în coordonarea negocierilor privind noua Politică Agricolă Comună și să fie informat, pas cu pas, de către Adrian Oros cu privire la stadiul discuțiilor și asupra a ce urmează să fie decis pentru fermierii români.

Asociația consideră ”inadmisibilă” lipsa de transparență față de fermierii români a ministrului Adrian Oros.

Considerăm că Adrian Oros este un ministru foarte slab. În 2020, debutul pandemiei a paralizat decizia guvernamentală în agricultură. Acordarea despăgubirilor pentru culturile de toamnă a demarat foarte târziu, și chiar și așa, am asistat la situația penibilă din ședința de Guvern, când Oros a recunoscut că nu a cerut toți banii. Am avut aberant ordin anti-incediu care risca să paralizeze activitatea în ferme, până la urmă a fost retras. Am avut alba-neagra cu plata mai repede a avansului din subvenția europeană, doar vorbe. Apoi a venit campania electorală, iar ministrul Oros a promis despăgubiri pentru culturile de primăvară, iar banii nu au mai fost acordați. A afirmat că a notificat Comisia Europeană, și nu a făcut-o”, sunt câteva dintre reproșurile făcute.

De asemenea, este criticat faptul că investițiile în irigații și depozitele regionale nu se regăsesc în PNRR, ”principalul vinovat” fiind Adrian Oros.

”Demararea depunerii proiectelor cu bani europeni pentru perioada de tranziție 2021-2023 este mult întârziată, nici nu a început, de fapt. Riscăm să pierdem sume importante. Susținerea pentru sectorul zootehnic este la pământ. Nu avem niciun rând scris din Planul Național Strategic care să implementeze PAC 2021-2027. Alte țări au deja un prim draft complet. Consultările cu fermierii sunt doar de formă, pentru poză”, mai precizează Forța Fermierilor, adăugând că ”lista eșecurilor” din mandatul de ministru al lui Adrian Oros poate continua.