Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, spune că a transmis Comisiei Europene că nu putem fi de acord cu țintele obligatorii stabilite la nivel național cu privire la reducerea cantității de pesticide cu un procent aplicat unitar.

Într-o intervenție la Consiliul AGRIFISH, ministrul a spus că "fermierii noștri au capacitatea de a produce alimente suficiente, fără a fi nevoiți să apeleze la o cantitate semnificativă de substanțe de protecție a plantelor".

"La preluarea mandatului de ministru al Agriculturii am spus că voi monitoriza cu atenție modul în care sunt utilizate aceste substanțe, prin intermediul unui grup de lucru constituit în cadrul Ministerului, iar cine nu respectă regulile de folosire a produselor de protecție a plantelor va fi sancționat", a mai spus el, potrivit unui video postat de el pe Facebook.

Barbu a adăugat că nu trebuie să uităm că România este unul dintre statele membre care utilizează una dintre cele mai mici cantități de substanță activă la hectar în comparație cu media europeană (0,57 kg substanță activă/ha, față de 2.6 kg/ha).

Astfel, ministrul este de părere că reducerea cantităților de pesticide folosite în agricultură trebuie să țină cont de particularitățile fiecărui stat membru în parte, pentru a nu afecta viabilitatea fermelor și competitivitatea fermierilor.

"În calitate de reprezentant al României, am susținut interesele fermierilor români, am explicat clar de ce nu putem fi de acord cu această decizie și am solicitat ca toate documentele să fie analizate cu maximă atenție la nivel tehnic, pentru a nu pune în pericol securitatea alimentară a întregii Uniuni Europene!", a conchis el.