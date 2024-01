Ministrul Agriculturii a susținut marți că persoanele care protestează în continuare la Afumați, deși s-a ajuns la un acord, nu sunt fermieri, ci instigatori și protestatari".

"Cred că domnii de la Afumați nu sunt fermieri, ci sunt instigatori și protestatari", a declarat marți ministrul Agriculturii Florin Barbu, într-o conferință de presă după o nouă rundă de negocieri cu reprezentanții asociațiilor de fermieri din sectorul bovin.

Întrebat dacă e dispus să ofere ceva în plus celor care încă mai au revendicări, Barbu a replicat: "Sunt aberații".

"În calitate de ministru, și în calitatea mea de om de onoare pe care părinții mei mi-au dat-o, am încheiat un proces verbal și am bătut palma cu acești oameni. Ceea ce vor ei să mai ceară în plus, din partea ministrului Agriculturii le urez multă sănătate și «La mulți ani!»", a declarat ministrul Agriculturii.

Un reprezentant al fermierilor, Dănuț Andruș, a declarat marți dimineața că protestul fermierilor și transportatorilor continuă, ei având o nouă listă de revendicări.

"Problemele noastre nu se cifrează doar la nivelul agriculturii. Sunt probleme sociale, pe fiscalitate, sunt probleme cu MAI, cu Ministerul de Justiție, BNR, la foarte multe instituții ale statului. Cei care conduc ar trebui să ia atitudine imediată. Acest strigăt de disperare al nostru nu se referă doar la agricultură și transporturi. Sunt măsuri pentru protecția afacerilor noastre, protecția societății civile, a românilor", a spus Andruș, deși a făcut parte din delegația ce a purtat negocieri cu Marcel Ciolacu.

Dănuț Andruș a făcut parte din PSD și a candidat în 2020, fără succes, la funcția de primar al comunei botoșănene Păltiniș.

Potrivit Newsweek, Andruș face demersuri în instanță pentru recunoașterea personalității juridice a unui nou partid - Alianța Fermierilor și Antreprenorilor Români.