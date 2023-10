Decizia de a introduce și alte produse pe lista alimentelor de bază subvenționate o vom lua cu procesatorii și retailerii, iar până la finele lui octombrie Ordonanța de plafonare a adaosurilor va fi 100% prelungită, a declarat luni Florin Barbu.

"Săptămâna viitoare, luni sau marți, o să am o discuție cu procesatorii și cu retailerii, așa cum am avut-o și prima dată atunci când am emis acel act normativ. Toate deciziile le vom lua împreună prin dialog. Ne-am dori foarte mult să introducem și alte produse în această Ordonanță și vorbim de produsele care se consumă în perioada sărbătorilor de iarnă. O să vorbim și cu procesatorii cu capacități de producție să nu avem probleme, așa cum se spunea tot timpul, că există o penurie de alimente de bază pe raft. Până în momentul de față, lucrul acesta nu s-a întâmplat. Se pare că Ordonanța și-a produs efectele", a declarat ministrul agriculturii, citat de Agerpres.

"Din punctul meu de vedere, aș merge pe o prelungire a acestei Ordonanțe. Acele produse care pot fi menținute la un preț cu adaos comercial de 20% vor fi discutate cu retailerii și cu procesatorii. Ordonanța actuală este valabilă până la sfârșitul lunii octombrie, iar până atunci va fi 100% prelungită. Prin această Ordonanță, acei intermediari au adaos comercial de doar 5% la alimentele de bază", a mai afirmat Barbu, la evenimentul "Ziua Națională a produselor agroalimentare românești".

Ministrul a menționat că, în prezent, există fonduri pentru finanțarea de proiecte atât în domeniul procesării, cât și referitor la independența energetică a producătorilor.

"Produsele agroalimentare în România au TVA de 9%. Producătorii nu vor pierde, pentru că la acele cheltuieli pentru realizarea acestor produse TVA este mai mare. Se va face o compensare. Eu cred că producătorii vor scădea diferența de TVA. Facem centre de colectare cu temperatură controlată. Pentru partea de procesare avem 600 de milioane de euro prin Investalim, avem 500 de milioane de euro pe independență energetică, pentru că ne dorim foarte mult să scădem costurile cu energia la producători. Sunt proiecte cu intensitate de 100% și așteptăm producătorii și fermierii români să acceseze aceste proiecte", a spus Barbu.