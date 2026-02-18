Batogul de sturion devine al 16-lea produs românesc recunoscut și înregistrat la nivel european
Înregistrarea indicației geografice „Batog de sturion” (IGP) în Registrul Uniunii al indicațiilor geografice a fost publicată miercuri în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Batogul de sturion se alătură celor 15 produse românești recunoscute și înregistrate la nivel european.
Cele 15 produse deja înregistrate sunt:
- Magiun de prune de Topoloveni (Indicație Geografică Protejată),
- Salam de Sibiu (Indicație Geografică Protejată),
- Novac afumat din Țara Bârsei (Indicație Geografică Protejată),
- Scrumbie afumată de Dunăre (Indicație Geografică Protejată),
- Telemea de Sibiu (Indicație Geografică Protejată),
- Cârnați de Pleșcoi (Indicație Geografică Protejată),
- Cașcaval de Săveni (Indicație Geografică Protejată),
- Salata cu icre de știucă de Tulcea (Indicație Geografică Protejată),
- Telemea de Ibănești (Denumire de Origine Protejată),
- Salată tradițională cu icre de crap (Specialitate Tradițională Garantată),
- Plăcintă dobrogeană (Indicație Geografică Protejată),
- Pită de Pecica (Indicație Geografică Protejată),
- Salinate de Turda (Indicație Geografică Protejată),
- Sardeluță marinată fabricată potrivit tradiției din România – Specialitate Tradițională Garantată,
- Cârnați din topor din Vâlcea - Indicație Geografică Protejată.
România mai are 13 produse aflate în etapa de verificare la nivelul Comisiei Europene: 4 pentru înregistrare ca Indicație Geografică Protejată (IGP) și 9 pentru înregistrare ca Specialitate Tradițională Garantată (STG).
