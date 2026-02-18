Înregistrarea indicației geografice „Batog de sturion” (IGP) în Registrul Uniunii al indicațiilor geografice a fost publicată miercuri în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Batogul de sturion se alătură celor 15 produse românești recunoscute și înregistrate la nivel european.

Cele 15 produse deja înregistrate sunt:

- Magiun de prune de Topoloveni (Indicație Geografică Protejată),

- Salam de Sibiu (Indicație Geografică Protejată),

- Novac afumat din Țara Bârsei (Indicație Geografică Protejată),

- Scrumbie afumată de Dunăre (Indicație Geografică Protejată),

- Telemea de Sibiu (Indicație Geografică Protejată),

- Cârnați de Pleșcoi (Indicație Geografică Protejată),

- Cașcaval de Săveni (Indicație Geografică Protejată),

- Salata cu icre de știucă de Tulcea (Indicație Geografică Protejată),

- Telemea de Ibănești (Denumire de Origine Protejată),

- Salată tradițională cu icre de crap (Specialitate Tradițională Garantată),

- Plăcintă dobrogeană (Indicație Geografică Protejată),

- Pită de Pecica (Indicație Geografică Protejată),

- Salinate de Turda (Indicație Geografică Protejată),

- Sardeluță marinată fabricată potrivit tradiției din România – Specialitate Tradițională Garantată,

- Cârnați din topor din Vâlcea - Indicație Geografică Protejată.

România mai are 13 produse aflate în etapa de verificare la nivelul Comisiei Europene: 4 pentru înregistrare ca Indicație Geografică Protejată (IGP) și 9 pentru înregistrare ca Specialitate Tradițională Garantată (STG).