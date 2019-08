Fonduri în valoare de peste 4,6 miliarde de euro au susținut investiții în zona rurală și programe de sprijin a fermierilor.

„AFIR a semnat până în prezent 54.438 de contracte de finanţare aferente Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (incluzând şi contractele de finanţare preluate prin procedura de tranziţie dintre programe), valoarea totală a acestor proiecte fiind de aproximativ 4,67 de miliarde de euro”, arată un comunicat al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

Ca urmare, gradul de absorbție al fondurilor nerambursabile a depășit 52,6%, spun reprezentanții agenției.

PNDR 2014-2020 a avut alocată o sumă de 8,13 miliarde de euro din partea UE, iar România contribuie cu încă 1,3 miliarde de euro, astfel că fondurile totale alocate acestui program destinat investițiilor în zona rurală se ridică la 9,4 miliarde de euro.

„Cifrele îmi arată că v-aţi îndeplinit targetul stabilit, dar vreau să ne axăm acum pe atingerea obiectivelor propuse pentru acest an. Vă reamintesc că relaţia cu beneficiarii noştri are un sens unic: de la AFIR către beneficiar. Trebuie să fiţi în sprijinul rezolvării problemelor pe care fermierii le au”, a declarat Petre Daea, ministrul agriculturii, în cadrul unei videoconferințe cu personalul AFIR.

Șeful AFIR, Adrian Chesnoiu, a spus că plățile au depășit 500 de milioane de euro numai în acest an. „Am analizat în primul rând stadiul plăţilor efectuate de la începutul acestui an şi vă pot spune că am depăşit 514 milioane de euro, atingându-ne obiectivele stabilite... Valoarea mare a plăţilor efectuate duce la un grad semnificativ de absorbţie a PNDR 2020, peste 52% din totalul fondurilor europene puse la dispoziţia României, ceea ce scade implicit riscul dezangajării în viitor a acestor fonduri", a precizat directorul general al agenției.