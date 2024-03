Dezbaterile din ultimele săptămâni privind închiderea supermarketurilor în weekend au ajuns la final, după ce premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, înaintea ședinței de Guvern, că

"Vreau să închid un subiect care a provocat debzatere publică, cel legat de programul magazinelor și închiderea magazinelor la sfârșit de săptămână. Din toate semnalele primite din rândul societății, rezultă clar că nu este oportun ca magazinelesă fie închise în weekend. Din câte îmi aduc aminte au fost închise piețe în pandemie sau a fost pus orar la magazine. Vreau să vă anunț că nu mai suntem în acea etapă", a declarat Marcel Ciolacu.

Cu aproximativ o săptămâna înainte, premierul a transmis că propunerea a intrat într-o "discuție la tehnicul Guvernului" pentru a se vedea impactul ei, însă "trebuie să fim corecți, că nu există evaziune la supermarket".

"Nu știm dacă acoperim nevoia cetățenilor dacă închidem supermarketurile. Nu era vorba numai de supermarketuri. Era vorba de toate magazinele alimentare. Și atunci, românilor li s-a spus să își facă aprovizionarea până sâmbătă la prânz. Eu nu pot spune românilor când să se ducă la magazin să își cumpere alimente. Totuși, e decizia fiecăruia dintre noi. Nu-i o decizie ușoară, dar dacă se ajunge la un sistem alternativ viabil, atunci se poate ajunge la o astfel de decizie”, explica Ciolacu.

Luni, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat la Parlament că discuția a avut loc la Guvern cu micii retaileri, iar dânșii au cerut inclusiv închiderea magazinelor de cartier.

"Din punctul meu de vedere, cred că nu putem obliga românii să meargă la orele pe care le indicăm noi, ca stat român. Sunt convins că foarte mulți români, în timpul săptămânii, au o activitate intensă la locurile de muncă și cred că sâmbăta și duminica era pentru dânșii o recreere foarte mare, astfel încât să poată să își facă necesarul de alimente pentru o săptămână. Eu aș fi de acord inclusiv să fie întrebați românii despre acest lucru. Este foarte important, pentru că nu putem lua o decizie în Coaliție pe acest aspect. Cred că românii pot decide acest lucru și, bineînțeles, încercăm să facem un studiu în acest sens", a spus Barbu.

Miercuri, Barbu a declarat pentru B1 TV că marile magazine vor rămâne deschise în weekend după actualul program.

"Deci decizia e foarte clară: nu se pune problema de a fi închise aceste magazine. Am avut discuții cu retailerii mici, care au și procesare și zootehnie și magazine de desfacere, și cu retailerii mari. Vreau să închidem acest subiect: nu se vor închide magazinele și cred că ăsta e mesajul cel mai important", a spus ministrul de resort.

+++

Săptămâna trecută, reprezentanții lanțurilor de magazine autohtone și de distribuție din comerțul cu bunuri alimentare au discutat cu premierul Marcel Ciolacu despre soluțiile prin care pot fi sprijiniți producătorii, distribuitorii și retalierii. In țări ca Olanda, Franța sau Elveția măsura este aplicată deja de mai mulți ani.

Feliciu Paraschiv, vicepresedintele Asociatiei Nationale a Comercianților Mici si Mijlocii spunea la RFI ca sunt 200.000 de angajați în retail care ar avea mai mult timp liber dacă magazinele ar fi închise în weekend. El mai spune că săptămâna viitoare vor fi din nou discuții pe aceasta temă cu reprezentanții Guvernului :

"Domnul prim-ministru ne-a invitat pe noi, pe Asociația Comercianților Mici și Mijlocii și pe Asociația Distribuitorilor din România, pe data de 19, la Palatul Victoria, la o discuție prin care să încercăm să găsim soluții pentru sprijinirea producătorilor români, comerțului românesc, magazinelor românești, scăderea inflației și reducerea prețurilor. Una dintre măsurile pe care noi am propus-o a fost închiderea lanțurilor de supermarketuri și hipermarketuri mai mari de 1.000 de metri, sâmbăta și duminica."

Întrebat dacă nu crede că o astfel de măsură ar duce la scăderea locurilor de muncă în domeniu dacă programul se reduce, Feliciu Paraschiv a răspuns: "N-ar avea de ce, pentru că noi am stat să analizăm care ar fi pierderile. Avantaje sunt multe, și sectorul HoReCa s-ar bucura. Poate oamenii ar mai merge și la un teatru, la un muzeu, la un cinematograf. Adică lucrurile s-ar consuma altfel sâmbătă după-amiaza și duminică după-amiaza, decât un turist de mall. Am stat și am pus în balanță și ce s-ar putea întâmpla rău. Mai ales că vine propunerea din partea unei asociații de retail, nu din partea unei asociații sindicale. Și am tras concluzia așa : vânzările, cu siguranță, după ce oamenii se vor obișnui, se vor muta cu siguranță de sâmbătă după amiază, sâmbătă dimineață, de duminică după-amiază, duminică dimineață sau în timpul săptămânii. Da, putem să mărim chiar programul în timpul săptămânii cu o oră, pentru că foarte mulți clienți se plâng de faptul că nu ajung în timp util de la serviciu să și facă cumpărăturile. De fapt, volumul de muncă rămâne același. Cam tot atâta marfă trebuie să plimbăm din punctul A în punctul B, de la ușa din spate a magaziei până la ușa din fața magazinului. Deci n-ar trebui să scadă nevoia de forță de muncă și nici vânzarea n-ar trebui să scadă."

+++

De ce shoppingul de weekend a ajuns pentru unii un adevărat ritual de la care nu se abat sub nicio formă?„După comunism, ne-am grăbit să consumăm pentru a acoperi golul resimțit, pentru a recupera terenul pierdut”, explică pentru Adevărul sociologul Dan Petre.

„Pe de altă parte, avem și un acces foarte facil la hipermarket și la supermarket, căci multe dintre aceste magazine mari sunt în oraș, deschise în fiecare zi, de dimineața până seara târziu”, mai spune expertul.

„De ce există în România hipermarketuri în buricul târgului, în timp ce în țările din Vest se află la marginea orașelor? Pentru că acolo au avut spațiu să construiască, acolo au existat oportunități de business imediat după căderea regimului comunist. Evident, în dorința de a fi cât mai aproape de consumatori și de a avea vânzări pe măsură. Și era normal să facă lucrul acesta, căci vorbim despre un business”, mai arată sociologul.

Un alt motiv pentru care românii iau cu asalt în weekend marile magazine este faptul că nu au timp când s-o facă în cursul săptămânii. Vorbim despre o obișnuință adânc înrădăcinată în comportamentul nostru ca și consumatori, iar pe de altă parte și despre o nevoie cât se poate de reală.

Analistul economic Adrian Negrescu este de părere că un astfel de obicei de consum nu poate fi schimbat brusc, peste noapte.

„Oamenii au nevoie să meargă când vor și cum vor ei la cumpărături. Spre deosebire de americani, de exemplu, noi suntem încă la nivelul anilor 2000 din Europa, când marile magazine abia intrau în economie, când cumpărăturile la sfârșit de săptămână reprezentau, dincolo de obișnuință și de necesitate, o relaxare. Să mergi la hipermarket la sfârșit de săptămână cu familia este chiar și un mod de distracție, dincolo de dorința de a cumpăra niște lucruri de care ai nevoie”, a precizat expertul.

+++

Reamintim că reprezentanții comercianților au cerut ca toate magazinele să fie închise în weekend după ora 13:00, pentru că angajații au nevoie de zile libere la final de săptămână.

Inițial, propunerea era de a închide toate hipermarketurile în weekend, însă măsura era discriminatorie.