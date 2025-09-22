Comisia Europeană prezintă lunni propunerile privind Politica Agricolă Comună (PAC) post-2027, în baza cărora miniștrii agriculturii vor avea ocazia de a desfășura o primă dezbatere de orientare.

Discuțiile din cadrul Consiliului Agricultură și Pescuit, care are loc luni și marți la Bruxelles, vor viza Regulamentul privind PAC post-2027, Regulamentul privind organizarea comună a piețelor și Regulamentul privind Programul UE pentru școli, anunță Ministerul român al Agriculturii.

Totodată, miniștrii vor aborda și chestiuni legate de comerțul agroalimentar, un punct recurent pe ordinea de zi a Consiliului, în contextul evoluțiilor recente de pe piețele internaționale.

Dezbaterile vor include prezentarea și analiza propunerii de regulament privind sprijinul acordat de UE politicii comune în domeniul pescuitului, Pactului european privind oceanul planetar, precum și politicii UE în domeniul maritim și al acvaculturii pentru perioada 2028-2034.

Un alt punct important îl constituie schimbul de opinii privind consultările anuale dintre UE și Regatul Unit, respectiv UE și Norvegia și statele costiere, cu privire la stabilirea posibilităților de pescuit pentru anul 2026.

În marja reuniunii, miniștrii pescuitului vor discuta despre modalități de simplificare și eficientizare a reglementărilor din domeniu.

De asemenea, Consiliul va aborda și o serie de puncte aflate la rubrica „Diverse”.

Din partea României participă ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, și Daniela Rebega, directoare generală a Direcției Generale Dezvoltare Rurală – AM PNDR.