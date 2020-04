Obligativitatea deschiderii piețelor agroalimentare va fi inclusă miercuri de către Guvern într-o ordonanță militară, a declarat ministrul agriculturii, Adrian Oros.

”Încă din prima zi a stării de urgență am monitorizat alimentele. Am vrut să avem o imagine completă a stocurilor de alimente. Vrem să știm că până la sfârșitul crizei ca stocurile să fie suficiente. Ne interesează și stocurile care se adună la producător și la procesator. În ultimele săptămâni sunt foarte multe stocuri de lapte, carne de porc, pui, pește, de legume. Ne semnalează că nu au ce face cu aceste stocuri. Este o schimbare de comportament a cumpărătorilor, care reacționează emoțional. Cei care lucrau cu HoReCa au porbleme, pentru că aceștia nu mai lucrează. Am făcut apel ca piețele agro-alimentare să rămână deschise. Mâine (miercuri - n.r.) vom prinde într-o ordonanță militară obligativitatea deschiderii piețelor”, a declarat marți seara, la Realitatea Plus, ministrul agriculturii, Adrian Oros.

El a declarat că ar fi contraproductivă plafonarea prețului la alimentele de bază: ”Dacă statul în mod arbitrar vine și plafonează prețul la raft, crește piața neagră și vor dispărea producătorii și procesatorii mici. Ar fi contraproductiv să se ia o asemenea măsură. Eu am creat un grup de WhatsApp cu procesatorii și producătorii. Am convenit că aceștia trebuie să-și stabilească marja de profit, pentru ca toți să rămână pe piață. Nimeni nu are dreptul ca printr-un comportament iresponsabil să profite de situația de acum”.