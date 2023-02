Fermierii români, crescători de vaci de lapte, sunt disperați și fac un apel de urgență către autorități să stopeze importurile de lapte din Ucraina și alte țări care fac oferte procesatorilor români.

Laptele adus din țări precum Ungaria, Polonia sau Ucraina a stricat piața fermierilor din România, iar începând cu luna februarie, aceștia au fost înștiințați că vor primi de la procesatori prețuri de minim 1,5 lei pe litru, în scădere cu circa 15% comparativ cu luna ianuarie. Asta în ciuda faptului că procesatorii au beneficiat de un ajutor de stat de până la 500.000 de euro, bani ce le-au intrat în conturi ca sprijin de la bugetul național, relatează Agrointel.ro.

Prețul laptelui a scăzut cu 15% la vânzarea din poarta fermei către procesatori



Fermierul Iulian Siminic din comuna Mitoc, județul Botoșani, care lucrează o suprafață de 150 de hectare și deține o fermă de 70 de vaci de lapte, a spus pentru Agrointeligența că fermele de familie sunt într-un real pericol din cauza politicilor prost gestionate la nivel de țară. Acesta trage un semnal de alarmă în ceea ce privește prețul laptelui vândut către procesatori, care a scăzut dramatic din cauza importurilor din Ucraina și nu numai.



”Am 70 de capete de vaci, acum am în jur de 38-40 de vaci pe lactație și produc zilnic undeva la 500 de litri de lapte pe zi. Ferma pe care o administrez este tehnologizată, am trei angajați, mulgători și tancuri de răcire. Am fost anunțat de către procesatori că prețul laptelui va fi mai mic de la 1 februarie având în vedere că pe piață este lapte din Ucraina mult mai ieftin, iar la noi în țară nu mai pot susține prețul acesta, având în vedere că s-a micșorat și prețul la raft, lucru pe care eu nu l-am constatat. Vine foarte mult lapte din afară și asta este, am act adițional de la procesatori”, a menționat fermierul botoșănean.



Articolul integral poate fi citit aici.