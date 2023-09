Polonia nu se teme de repercusiuni din partea UE sau a Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) pentru decizia sa de a impune unilateral o interdicție asupra bunurilor agricole ucrainene, a declarat pentru EURACTIV ministrul polonez al agriculturii.

Declarația sa vine după ce Polonia, Slovacia și Ungaria au anunțat vineri, 15 septembrie, restricții unilaterale asupra importurilor de cereale din Ucraina vineri, după ce Comisia Europeană a decis în aceeași zi să nu extindă interdicția temporară a importurilor în cele cinci state membre UE care se învecinează cu Ucraina.

Interdicția – care se referea la grâu, porumb, rapiță și semințe de floarea soarelui – a fost inițial implementată pentru a liniști țările din prima linie, unele dintre ele impunând unilateral restricții comerciale încă din aprilie, după ce un aflux de produse agricole ucrainene le-a pus fermierii sub presiune.

Decizia de a nu prelungi interdicția a stârnit proteste în rândul țărilor din prima linie care se învecinează cu Ucraina, mai ales în Polonia, care, pe fondul tensiunilor politice în creștere, se confruntă cu alegeri generale în curând.



Pentru ministrul polonez al agriculturii Robert Telus, "nu există argumente de fond" pentru a nu prelungi interdicția, adăugând că decizia a fost "strict politică" și criticând faptul că Comisia i-a informat pe fermierii din UE avia în al 12-lea ceas.

"Am dori să nu implementăm soluții unilaterale – am fi mai fericiți dacă UE ar avea o abordare adevărată în spiritul solidarității – dar am fost forțați să introducem decizia unilateral pentru a ne proteja fermierii”, a spus el pentru EURACTIV după reuniunea miniștrilor agriculturii din UE de luni, 18 septembrie.



Întrebat dacă se teme de repercusiuni în urma deciziei, care probabil încalcă legislația UE, având în vedere că aceasta are competență exclusivă în materie de comerț, ministrul a respins posibilitatea.

"Nu se întâmplă nimic", a spus el pentru EURACTIV, adăugând că, dacă face "lucruri bune" pentru fermierii polonezi și fermierii din UE, "nu se poate teme de reglementări care merg în direcția greșită".



De asemenea, Telus nu este îngrijorat de eventuale consecințe la nivelul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), deoarece consideră că nu există "nicio bază legală” pentru o astfel de mișcare.

"Ceea ce aud este că Polonia va fi dată în judecată pentru că își sprijină fermierii, dar acest lucru este ridicol”, a spus el, adăugând că "nu înțelege care ar fi temeiul legal pentru această acțiune”.

Ucraina a înaintat în mod oficial cereri de consultări cu Slovacia, Polonia și Ungaria în cadrul OMC, potrivit unei declarații a vicepremierului ucrainean și ministrului economiei, Iulia Svyridenko, publicată luni seara, după afirmațiile ministrului polonez.

Nu există "nicio abordare”

Între timp, ministrul a criticat UE că a transferat responsabilitatea pentru controalele importurilor asupra Ucrainei.



Conform anunțului de vineri al Comisiei, Ucraina a fost de acord să [introducă orice măsuri legale (inclusiv, de exemplu, un sistem de acordare a licențelor de export) în termen de 30 de zile pentru a evita creșterea cantităților de cereale”.

Până atunci, Ucraina urmează să pună în aplicare "măsuri eficiente" pentru a controla exportul a patru grupe de mărfuri pentru a preveni orice denaturare a pieței în statele membre învecinate și va prezenta un plan de acțiune pentru cel mai bun mod de a gestiona situația.

În opinia lui Telus, aranjamentul e "ciudat”. "De fapt, nu există nicio abordare – ei spun doar că Comisia nu extinde restricțiile și cere Ucrainei să pregătească un fel de strategie, dar acesta este rolul UE, nu al Ucrainei”, a spus el, menționând că țara "nici măcar nu este membră a UE”.

Ministrul mai susține că alți omologi europeni au avut o poziție "asemănătoare" cu Polonia, subliniind necesitatea dezvoltării "mecanismelor care rezolvă problema produselor ucrainene”.

Cu toate acestea, mai multe state membre ale UE, inclusiv actuala deținătoare a Președinției UE, Spania, s-au declarat împotriva acestei decizii unilaterale.

"Orice țară care ia măsuri unilaterale, restricționând accesul la piața unică, mi se pare în afara legislației UE”, a declarat ministrul spaniol al agriculturii Luis Planas înaintea întâlnirii.



Comisarul "polonez"

Între timp, după ce o postare pe X (Twitter) a ministrului polonez de externe în care îi mulțumește comisarului UE pentru agricultură, Janusz Wojciechowski, pentru cooperarea sa în perioada premergătoare impunerii interdicției, a stârnit nedumerire în rândul comentatorilor, Telus a insistat că acest lucru este strict în conformitate cu cooperarea "normală" în calitatea sa de comisar.



"Comisarul a cooperat în același mod ca și cu orice alt stat membru", a spus el.

Cu toate acestea, el a adăugat că este "evident mai ușor pentru noi, pentru că vorbim aceeași limbă, să dăm un telefon și să punem întrebări”, dar a susținut că aceste schimburi nu "încalcă legislația UE".