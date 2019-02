În 1994, un tânăr de 21 de ani pornea pe un drum prea puțin bătut în România abia ieșită din comunism. Astăzi este membru al Romanian Bussines Leaders, o comunitate de antreprenori și manageri care-i ajută pe tineri să se lanseze în afaceri.

”E mult mai uşor acum, când primeşti între 40.000 şi 50.000 de euro doar ca să începi o afacere. Pe vremea respectivă nu exista aşa ceva. Am vândut un apartament, tatăl meu mi-l achiziţionase ca să mi-l dea când mă voi căsători. Aşa că am vândut acel apartament şi am trecut la acţiune”, povestește unul dintre oamenii importanți de afaceri din Cluj, Cosmin Moldovan.

”Eram într-o după-amiază când, împreună cu taică-miu, în timp ce spărgeam lemne pentru nevoile gospodăreşti, ne-am gândit cum ar fi să transformăm magazia de lemne, bucătăria şi garajul într-o mică carmangerie, cum avea el la unitatea militară, unde era şef de popotă. Şi atunci am trecut la fapte, am început să transformăm magazia de lemne şi bucătăria într-o mică carmangerie”, își amintește omul de afaceri.

După un an și jumătate a apărut și un magazin de prezentare, în curtea casei:

”Nu eram căsătorit la momentul respectiv. Cu banii de la nuntă, atunci am pus în balanţă: «ce-ar fi să cumpărăm o maşină scumpă, să mergem în nişte concedii sau să facem un prim magazin». Aşa că am ales varianta de a face acel magazin, apoi următorul şi tot aşa”.





În preajma aderării României la Uniunea Europeană, familia Moldovan s-a văzut pusă în fața unor realități noi. Aderarea aducea cu sine alte norme, astfel că trebuia luată o decizie: continuarea sau nu a afacerii.

”Auzisem de acele programe de finanţare cu fonduri europene, despre programul SAPARD, nu ştiam exact despre ce e vorba. Am avut o cunoştinţă, un profesor universitar care se ocupa de mici proiecte pentru tancuri de răcire şi instalaţii de muls şi l-am întrebat: «domnu' profesor, dacă aveţi într-o zi timp să-mi povestiţi şi mie despre SAPARD, m-ar interesa să facem o fabrică de procesare, pentru că în micul atelier pe care îl avem în curtea fabricii nu mai putem continua activitatea». Am fost informat, m-am informat din ce în ce mai mult, mi-am format o echipă şi am accesat acest program. În 2006 era unul dintre cele mai mare programe cu finanţări în domeniul privat. Era vorba de 2,6 milioane de euro. Sigur, a fost o mare provocare, am pornit pe un drum pe care nu l-am mai parcurs niciodată, era pionierat pentru noi”, spune Moldovan, adăugând că, la acel moment, a fost unul dintre cele mai frumoase proiecte implementate cu succes la nivel de judeţ.

A urmat un alt proiect mare - modernizarea fermei, o investiţie de 1,4 milioane euro, care a constat în amenajarea adăposturilor, managementul dejecţiilor, o sală de muls foarte modernă şi o mică unitate de procesare a laptelui.

În prezent, mai există un proiect aprobat, în valoare de 2,2 milioane de euro, pentru retehnologizarea fabricii de procesare carne, primul proiect realizat în 2006-2007.

Afacere de familie

Cosmin Moldovan spune că fără familie nu ar fi ajuns unde este astăzi: ”Nu am fi reușit să ajungem aici fără susținerea familiei și a echipei pe care am construit-o și am atras-o în jurul nostru. Nimic nu poate fi dus la success dacă nu ai o echipă. Cel mai important pentru o afacere e echipa, oamenii. Și familia care să te susțină”.

Speră ca cei doi copii să preia afacerea și s-o ducă mai departe:

”Sunt implicați de mici în toate activitățile. Băiatul (16 ani), de la 7-8 ani vine la tot felul de evenimente și participă activ. A început prin a strânge cartoanele de pe mese, a goli scrumiere, a pune sucuri în vitrine sau a vinde înghețată. Acum, lucrează la tot felul de evenimente, și la vânzare și la producerea de burgeri, mititei. Pe fiica mea mă bazez foarte mult, se ocupă atât de administrarea unui eveniment, până la participarea la târgurile internaționale, unde ne reprezintă cu succes”.





Strategia oceanului albastru

Cosmin Moldovan participă la târgurile de profil de peste 25 de ani, pentru a fi conectat tot timpul la toate noutățile care apar pe piață: ”Iei contact cu potențiali furnizori, oportunități de a vinde produsele tale și pe alte piețe”.

Participarea la târguri l-a ajutat să se inspire pentru a-și duce afacerea la un alt nivel.

”Tot timpul mi-am dorit să fiu un pic diferit pe piață. Am avut o discuție cu un consultant de strategie, care prezenta blue ocean strategy. La acel moment n-am înțeles ce era această strategie a oceanului albastru: cum să fii diferit în piață, să te identifici față de concurență nu doar datorită prețului la raft. Am mers acasă și m-am tot gândit cum pot să fiu eu diferit. Ceafa e tot ceafă și la mine, cât și la firma concurentă”.

”Ne-am format încă o echipă, de brand manageri, designer, cu care am mers în mai multe țări să vedem, să ne inspirăm de la magazine similare. Ne-am inspirat câteun pic din fiecare, din designul italian, din conceptul și produsele germane, din măcelăria englească și am făcut acest mix, am realizat un concept - zic eu - de foarte mare succes”.

Cu ajutorul acestui mix, familia Moldovan a schimbat conceptul de carmangerie, completând zona de vânzare a produselor cu una de bistro, unde clienții pot savura feluri de mâncare preparate din produse proprii.

Să tragi aer în piept

”E ca şi într-o căsnicie, de afară totul pare a fi frumos, dar în interior trebuie să ai inteligenţa să treci peste fiecare hop, să gândeşti pozitiv, să tragi aer în piept când apare câteo problemă, să nu analizezi imediat …, să iei în calcul şi după aceea să găseşti soluţii cum să mergi mai departe”.