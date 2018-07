Ministrul Agriculturii a declarat joi, referitor la comparaţia pestei porcine cu Holocaustul, că nu a vrut să jignească pe nimeni, ci să descrie durerea sufletească a fermierilor.

”Îmi declar respectul pentru toţi membrii comunităţii evreieşti şi fac precizarea că am vrut să prezint situaţia deosebit de grea cu care se confruntă în această perioadă crescătorii de porci din cauza pestei porcine africane. În sufletul meu este foarte multă durere, am vrut doar să descriu momentele îngrozitoare cu care se confruntă atât fermierii noştri, cât şi cei care gestionează această criză. Doamne fereşte, nu am jignit pe nimeni în viaţa mea, îmi iubesc semenii, am exprimat doar durerea sufletească şi sper să fiu înţeles!”, a afirmat ministrul Agriculturii, într-un comunicat.

”Trebuie să sacrificăm, din nefericire, 45.000 de capete la Carniprod și avem o veste proastă, că virusul ar fi și în alt complex (...) Nu există antidot, nu există vaccin, nu există medicamente ca să ușureze boala. Singura metodă este sacrificarea. Porcii aceștia, toți se incinerează (...), e o muncă extraordinară acolo, este ca la Auschwitz, dom'ne”, a declarat marți seara, la Antena 3, ministrul Agriculturii, Petre Daea, potrivit Agrointel.ro.

Opoziţia i-a cerut demisia în urma acestei afirmaţii.