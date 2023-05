România va mai primi aproape 30 de milioane de euro de la Comisia Europeană pentru spijinirea fermierilor afectați de importurile de cereale ieftine din Ucraina, a anunțat marți ministrul agriculturii, Petre Daea.

"Astăzi am primit proiectul de regulament al Uniunii Europene. E prima dată când pun mâna pe un document care spune cifra exactă. Vă spuneam în momentul de început, când am tot interpretat și dumneavoastră și noi toți ceilalți, care a fost decizia Uniunii Europene privind sumele date României, că suma, în prima fază, este o sumă mică și am solicitat schimbarea formulei de calcul. Iată că astăzi avem comunicarea că suntem beneficiari a 29,73 milioane de euro, o sumă mult mai importantă și eu zic corectă din punct de vedere al calculelor. Astfel, pe de o parte, se acordă un sprijin real fermierilor români, pe de altă parte, este o analiză corectă a eforturilor pe care le-a făcut Țara Românească, știind ce înseamnă culoarele de solidaritate și impactul cerealelor și al fluxului de cereale pe piața României", a declarat la Digi 24 Petre Daea, relatează Agerpres.

În cadrul primului pachet de sprijin, România a primit 10,05 milioane de euro. Autoritățile de la București au completat sumat cu alte 10 milioane de euro.

Întrebat dacă Guvernul va suplimenta fondurile luna aceasta, Daea a menționat că începând de miercuri va solicita starea stocurilor la porumb, floare soarelui și rapiță și în funcție de analiza realizată se va decide.

Fondurile extrem de mici alocate României au provocat nemulțumiri în rândul fermierilor români, care au protestat luna trecută în București și alte orașe.