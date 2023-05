Educațieagricolă.ro publică mai multe povești de succes ale absolvenților de licee agricole.

Florin Todirașcu: fermier și elev la liceul agricol

De mic copil, Florin Todirașcu (19 ani) și-a dorit să ducă mai departe afacerea familiei, pornită de la 0 și ajunsă acum la o cifră de afaceri de 600.000 de lei, peste 2.000 de oi de rasă merinos, și aproape 400 de hectare de teren.

"Familia mea crește animale, iar eu m-am ocupat de ele de când eram mic. Una dintre primele mele amintiri este cu tata, când plecam în zori la stână, să mulgem oile”, spune Florin.

Odată ieșit de pe băncile Școlii Profesionale din Huși, Florin a realizat că metodele părinților lui de a face agricultură pot fi îmbunătățite, că pentru a face cu succes agricultură, trebuie să învețe mai mult. Astfel, a hotărât să se înscrie la un liceu agricol.

"Am terminat o școală profesională și m-am gândit că nu e de ajuns să rămân cu 11 clase, ci să merg mai departe. Și am ales un liceu agricol. Nu vreau să mă opresc aici, fiindcă e mult de muncă la strungă, dar informație puțină. Or, mie îmi trebuie să știu cum se face agricultură, cum se cresc animalele, nu doar să practic".

