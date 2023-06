Suprafața utilizată pentru producția agricolă organică în UE continuă să crească, de la 14,7 milioane de hectare în 2020 la 15,9 milioane de hectare în 2021, echivalentul a 9,9% din suprafața agricolă totală utilizată în UE, arată Eurostat.

Între 2012 și 2021, suprafața utilizată pentru agricultura organică a crescut în aproape toate țările UE. Suprafața aproape s-a cvadruplat în Portugalia (+283%) și Croația (+282%), înregistrând cele mai mari rate de creștere din UE.

De asemenea, a crescut rapid în Franța (+169%) și s-a dublat și în Ungaria (+125%) și România (+101%).

Cele mai mari proporții de suprafețe destinate agriculturii organice în cadrul suprafeței agricole totale utilizate au fost în Austria (26% în 2020), Estonia (23% în 2021) și Suedia (20% în 2021).

În schimb, proporția agriculturii organice a fost sub 5% în șase țări UE în 2021, cele mai scăzute cote fiind în Bulgaria (1,7%) și Malta (0,6%). Și România are o rată de sub 5%.