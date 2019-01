Trei investitori din România și Un­garia se pregătesc să inaugureze anul acesta o fabrică de furaje în Mureș. Ideea investiției de 15 milioane de euro a venit după ce acționarii au văzut cât de multe cereale exportă România și câte furaje importă.

Grupul UBM din Un­garia şi companiile românești East Consulting şi Oprea Avi Com urmează să deschidă în martie o fa­bri­că de nutreţuri com­­binate în co­muna Sânpaul, jude­ţul Mu­reş.

Investiţia se ri­di­că 15 milioa­ne de euro.

”Este vorba de furaje pentru toate speciile de animale, începând de la păsări, porcine și rumegătoare. Noi considerăm că este foarte important să producem și ceva local”, a explicat pentru EurActiv Laczko Denes, manager general al UBM Feed Romania.



Ideea înființării fabricii a venit după ce acționarii au observat, în timp ce importau furajul din Ungaria și vindeau partenerilor români, că România exportă o cantitate mare de cereale pentru ca apoi să importe foarte multe furaje.





”În momentul de față, România exportă milioane de tone de cereale și importăm furajul, o mare parte din furajul ce se consumă în România. Am considerat că mai există loc pe piața locală pentru producție. De fapt în zona centrală a Ardealului, am observat că este un mare deficit de capacități de producție de furaje. Tocmai de aceea am decis să investim într-o fabrică nouă”, a precizat Laczko Denes.



Fabrica va fi complet automatizată și cu o capacitate mare de producție, de peste 220.000 de tone pe an.

Toată producția va fi vândută în România.

În ceea ce privește tehnologia, aceasta ”va intra chiar în top cinci la nivel european”.

”Tot ce înseamnă tehnologie este ultramodern, este complet automatizată. Ca să aveți o idee, trebuie să stea un singur om la calculator ca să opereze tot procesul de producție. Noi așa considerăm că este importantă automatizarea si tehnologizarea ca să putem fabrica cu mare punctualitate, cu mare precizie”, a subliniat managerul general al UBM Feed Romania.



Potrivit lui Laczko Denes, grupul UBM deține ”un know-how semnificativ în acest domeniu având mai multe fabrici, mai multe capacități de producție de furaje în Ungaria, având propria fabrică de premix”, know-how ce va contribui la îmbunătățirea sectorului furajelor din România.