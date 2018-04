Unde este dorință este și putință. În cuvinte simple, așa s-ar rezuma povestea doamnei Culina Apetroae din comuna Călmățui, județul Galați.

Cât încă mai avea vârsta necesară, a accesat un program de finanțare pentru tinerii fermieri, iar acum spune despre ea că este fermier, șef de exploatație agricolă. Nu asta a făcut toată viață, dar acum doar despre sere, răsaduri, semințe și fonduri europene vorbește. A acceptat să ne împărtășească povestea imediat cum a aflat că suntem interesați de modele de bune practici în accesarea fondurilor comunitare pentru agricultură.

Cu o bucurie care i se citește cu ușurință pe tot chipul, dna. Culina Apetroae ne prezintă mândră „maternitatea” ei: firicele verzi de vinete, ardei grași, ardei capia sau roșii, toate îngrijite cu atenție și dedicare, își așteaptă parcă cuminți rândul să fie plantate în solare sau pe câmp:

„Aici trebuie să păstrăm căldura pentru că abia am altoit, de două zile, portaltoi pe vânătă. Se taie practic vânăta și se prinde deasupra portaltoiului (...) Trebuie să așteptăm cinci zile până când planta îndeplinește toate condițiile (...) Ne ajută și soarele care abia a ieșit. Avem perioade când facem și două recolte pe an (...) de exemplu, dacă în primăvară cultivăm fasole pe harac, după putem să plantăm roșii sau castraveți, ori invers.”

„(...) Caloriferele de la centrală ne asigură pe timp de noapte căldura. Astfel, suntem mult mai în siguranță, permițând o căldură constantă la maternitate”, ne mărturisește într-un interviu.

Culina Apetroae a accesat Măsura 6.1 Instalarea Tânărului Fermier – Pentru prima dată șef al unei exploatații, prin PNDR, în vara lui 2015, când s-a hotărât să meargă la primărie să declare pământul la APIA. Edilul comunei a îndrumat-o atunci către Direcția Agricolă pentru a afla mai multe informații despre accesarea fondurilor europene care până atunci i-au fost străine. Proiectanții de aici au convins-o să ceară o astfel de finanțare și au pregătit împreună dosarul. Până la finalul aceluiași an, dna. Apetroae a și primit răspunsul afirmativ, iar în martie 2016 a primit prima tranșă de bani.

„La început, nu știam nimic (...) dar, cu timpul m-am obișnuit (...) au fost și multe obstacole pentru că sunt foarte multe acte care trebuie strânse. Am avut și momente când chiar am renunțat dar am luat-o iar de la capăt (...)”.