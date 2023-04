Pe fondul distorsiunilor cauzate de importul de cereale din Ucraina și demisia ministrului polonez al Agriculturii, premierul Nicolae Ciucă nu a vrut să spună dacă ministrul Petre Daea mai trebuie să fie în fruntea instituției.

România, alături de Polonia și Bulgaria sunt afectate de acest flux uriaș de cereale din Ucraina. Cele două state, deși primesc despăgubiri mai mari decât România, nu sunt mulțumite de alocări.

Astfel, ministrul polonez al Agriculturii și-a dat demisia după alocările de la Comisia Europeană. Premierul Nicolae Ciucă a fost întrebat dacă îl menține în continuare în funcție pe ministrul Daea, însă nu a dorit să răspundă.

"În acest moment am discutat cu toți cei care își desfășoară activitatea în domeniul agricol. Acest Guvern a venit cu măsuri concrete și reale pentru fermieri, și pentru cei care își desfășoară activitatea în industria alimentară. Am înțeles și înțelegem foarte bine care sunt consecințele tranzitului de cereale din Ucraina, de aceea îi rog pe fermieri, așa cum am discutat până acum și așa cum au dat dovadă de intelegere, sunt convins ca în continuare va exista aceasta colaborare și aceasta identificare a soluțiilor prin care să determinăm ca aceste consecințe sa aibă un impact cât mai mic asupra fermelor din România", a spus Ciucă la Parlament după o ședință a conducerii PNL.

El a declarat că a fost personal la mai multe ferme din România, a stat de vorba cu fermieri și, "într-adevăr, sunt efecte pe care le resimt".

Fermierii organizează vineri proteste în mai multe județe din țară și în Capitală, nemulțumiți de soluția găsită de CE la problemele sectorului agro-alimentar românesc. (Detalii)