Slăbirea lirei sterline și perspective mai bune în alte state UE au făcut ca piața britanică să nu mai fie atractivă pentru forța de muncă sezonieră, scrie cotidianul The Guardian.

„Este cel mai greu an”, spune Alexandru Barbacaru, director al Est-Vest Services, o agenție de recrutare pentru angajați temporari din București, într-un interviu acordat publicației britanice.

Ani de zile, compania Est-Vest Services a furnizat fermelor din Marea Britanie culegători de fructe și alți lucrători necesari pentru strângerea recoltelor. „Acum trei ani am ocupat circa 5.000 de poziții. Anul acesta, vom reuși, probabil, 3.000, 3.500”, spune Barbacaru. „În iunie am plătit circa 2.000 de dolari pentru reclame pe Facebook. Anul trecut, nu am cheltuit deloc”.

Fermele din Marea Britanie se bazează de mult pe Europa de Est pentru munca sezonieră, iar în ultimii ani muncitorii proveneau mai ales din Bulgaria și România, state mai nou-intrate în UE.

Dar, din cauza Brexit, a lirei mai slabe și a întăririi altor economii europene, fermele din Marea Britanie nu mai sunt atât de interesante pentru lucrătorii sezonieri, iar agențiile de recrutare au probleme în a găsi suficienți oameni pentru a acoperi pozițiile deschise.

În iunie, asociația British Summer Fruits a anunțat că membrii săi se confruntă cu o lipsă de personal de 10-15%, iar deficitul de forță de muncă este preconizat a se adânci până la 30% în toamnă. Potrivit unui sondaj al sindicatului fermierilor, fermele horticole din Marea Britanie au raportat o scădere cu 12,5% a forței de muncă sezoniere în 2017.

În România, amintește The Guardian, șomajul este la minime istorice, iar creșterea economică de anul trecut a fost cea mai mare din UE. Și în Bulgaria rata șomajului a scăzut constant în ultimii ani. Și chiar dacă mulți est-europeni continuă să plece de acasă pentru a-și găsi de lucru, acum merg în altă parte, unde pot obține câștiguri mai mari.

În plus, posibilii angajați sezonieri sunt influențați și de votul la referendumul din iunie 2016, care va duce la ieșirea Marii Britanii din UE. Douglas Amesz conduce împreună cu soția sa româncă firma de recrutare AG Recruitment and Management și spune că sunt efecte psihologice ale Brexit. „[Procesul] a dus la ezitări și îndoieli, iar asta i-a făcut pe oameni să caute în altă parte. Înainte, eram pe un fel de piedestal. Brexit ne-a dărâmat de pe soclu”, spune Amesz.

Amesz, care spune că acum trebuie să meargă mai mut prin țară pentru a găsi forță de muncă are un mesaj pentru fermierii britanici care speră că anul trecut și anul acesta sunt excepții și că muncitorii sezonieri din estul Europei vor reveni: „Nu este o problemă care va disparea. A fost dificil anul trecut, este mai dificil în acest an, și va fi iarăși greu și anul viitor”.

Citiți articolul complet (în limba engleză) pe site-ul publicației The Guardian