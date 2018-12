Fermierii din România şi din alte şase state din Regiunea celor Trei Mări au semnat miercuri un document privind poziţia acestor ţări în cadrul viitoarei Politici Agricole Comune (PAC).

Principalele măsuri susținute de statele semnatare și incluse în documentul, care urmează să fie transmis Comisiei Europene şi comisarului pentru Agricultură, Phil Hogan, vizează mărirea bugetului PAC, uniformizarea subvenţiilor, renunţarea la plafonarea subvenţiilor şi păstrarea patrimoniului şi gestionarea pământului.

"În cadrul celei de-a 4-a reuniuni a Asociaţiilor şi Camerelor Agricole din Regiunea celor Trei Mări am avut dezbateri destul de consistente şi am ajuns să semnăm un document comun pe care îl vom înainta Comisiei Europene plus comisarului Phill Hogan. Subiectul cel mai aprins a fost plafonarea. Toţi cei prezenţi nu acceptă această soluţie. Toţi îşi doresc mărirea bugetului pe agricultură pentru că, începând din 2020, vom avea unele restricţii mult mai severe pe mediu şi pentru a le putea îndeplini ne trebuie bani, iar în situaţia asta trebuie mărit bugetul”, a declarat Laurenţiu Baciu, preşedintele Ligii Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR), la finalul evenimentului care a consemnat semnarea rezoluţiei comune cu reprezentaţii celor şase state din UE, relatează Agerpres.

Documentul a fost semnat și de reprezentanţii Asociaţiilor şi Camerelor Agricole din Slovacia, Cehia, Polonia, Lituania, Ungaria şi Bulgaria.

Şeful LAPAR a propus ca o delegaţie a agricultorilor cât mai consistentă din ţările semnatare acestui document şi nu numai să meargă la Bruxelles să prezinte oficialilor europeni realităţile din ţările care au semnat acest document, astfel încât "toate actele normative care ies să fie adaptate la realităţile noastre şi să poată satisface dorinţele din ţările noastre".