Noua Politică Agricolă Comună dorește să instituie un sistem care să permită țărilor și regiunilor din UE să îndeplinească obiectivele europene prin politici adaptate fiecărui stat în parte.

Comisia Europeană va publica miercuri proiectul de buget post-2020 și vom vedea atunci dacă agricultura va rămâne cu aceeași alocare bugetară sau va primi mai puțini bani, așa cum a declarat de mai multe ori comisarul pentru Buget, Gunther Oettinger.

Viitoarea Politică Agricolă Comună va avea de-a face cu o serie de provocări în materie de finanțare, în timp ce va trebui să se ridice la așteptările fermierilor europeni. Mai multe instrumente sunt deja la dispoziția agricultorilor, cum ar fi fondurile de împrumut, dar sunt ele suficient implementate? În plus, agricultura europeană se confruntă cu presiuni din ce în ce mai mari din partea competitorilor din state țerțe care au dezvoltat instrumente puternice de gestionare a pieței sau scheme de asigurare.

EurActiv.com a organizat recent un forum în cadrul căruia s-a discutat despre viitoarea PAC și efectele sale asupra fiecărui cetățean european.

Concluziile forumului:

. @HerbertDorfmann : machinery should be adapted to different types of environment, not only large farms. Otherwise the gap between more and less advanced regions will continue to widen #eaDebates

João Pacheco @FarmEurope: instead of duplicating the second pillar, shouldn't we preserve the first pillar and further support those farmers who are moving towards system that are eco-friendly such as organic and precision farming? #eaDebates