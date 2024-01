Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat miercuri dimineață că se va întâlni cu retailerii din România pentru a discuta despre continuarea măsurii de limitare a adaosului comercial la unele alimente, inclusiv cele care vor fi căutate de Paște.

Ministrul și-a început conferința de presă spunându-le jurnaliștilor să aibă răbdare până se ia o decizie finală privind limitarea adaosului comercial la alimentele de bază, pentru că el susține a șaptea conferință de presă săptămâna aceasta, după cele legate de negocierile cu fermierii care protestează.

"După decizia plafonării, care s-a dovedit o OUG foarte bună, pentru că INS și toate instituțiile au spus foarte clar că și-a produs efect, că indicele prețului de consum în 2023 și prețul alimentelor de bază este scăzut și cu aproape 28% față de 2022 (...), vreau să vă spun că îmi doresc, în calitatea mea de ministru (să prelungim măsura - n.r.)", a spus Barbu.

El a adăugat că "foarte mulți specialiști și-au dat seama că acest act normativ și-a produs efecte" și este "decât părerea mea în momentul de față, îmi doresc continuarea plafonării alimentelor de bază".

Barbu a spus și că, după ce termină dialogul cu retailerii și cu procesatorii, va ieși cu alte declarații de presă și va discuta și cu premierul Marcel Ciolacu.

Ministrul a transmis că OUG va fi adoptată de Guvern până pe 31 ianuarie și vor fi luate în calcul "toate produsele care în perioada sărbătorilor Pascale vor fi consumate de români".

Comercianții din România critică prelungirea plafonării adaosurilor comerciale și spun că măsura nu are efecte solide pentru economie, iar unii dintre comercianți au și reușit să o evite, în diferite modalități.

„E o măsură populistă care nu are ca efecte ceva solid pentru economie și nici niște beneficii măsurabile. Dacă mergeți la raft, practic nici nu observați foarte bine produsele plafonate. Dacă am plafonat 10-20 de produse lactate din 1.500, n-am făcut nimic. Brânza e scumpă, telemeaua e mai scumpă, cașul e mai scump, ș.a.m.d. Unde e plafonarea? Caută oamenii laptele de un litru? Bineînțeles că există și lapte de 1,7 litri care n-a fost plafonat. Cum a apărut mălaiul de 1,05 știți? S-a scos mălai de un kilogram și 5 grame ca să nu intrăm la plafonare”, a declarat pentru Economedia Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România, proprietar și fondator al rețelei Paco Supermarkets.

Federația Patronatelor din Industria Alimentară – Romalimenta se opune „categoric” continuării măsurii de plafonare a adaosului comercial pentru alimentele de bază, precizând că prelungirea este catastrofală nu numai din punct de vedere al industriei alimentare ci și al consumatorului final.

„În primul rând, plafonarea este făcută, din punctul nostru de vedere, greșit, pentru că sunt prinse doar procesarea și retailul, producția, deci furnizorul de materii prime nu are niciun fel de plafonare, iar în ultimul timp, prețurile materiilor prime în România sunt mai mari decât afară. Deci prețurile cresc, dar cresc în detrimentul nostru. […] În agricultură s-au dat subvenții, s-au dat banii din toate direcțiile, industria alimentară n-a beneficiat de nimic, nu are materii prime, beneficiem de o lege foarte stufoasă și am atras atenția că vom avea prețuri mai mari decât cei din vest, pentru că legislația românească e făcută din punctul nostru de vedere destul de aiurea. Toate codițele băgate ne cresc costurile, iar plafonarea la ora actuală e de neînțeles. […] Eu am întrebat personal, de ce la producție nu se plafonează prețul? La ora actuală, prețurile mici din afară ne omoară fără nicio discuție. Și ca să venim și noi cu prețuri mai mici trebuie să umblăm la calitate. Cererea noastră este clară: prelungirea este catastrofală nu numai din punct de vedere al industriei alimentare ci și al consumatorului final”, a declarat, marți, pentru Agerpres, președintele Romalimenta, Sorin Minea.

Președintele Asociației Producătorilor de Carne de Porc din România (APCPR), Ioan Ladoși, a explicat pentru Economedia cum ar putea fi afectați producătorii din domeniu de plafonare: „Membrii noștri vând porci vii către abatoare, ca atare plafonarea poate să ne afecteze – teoretic – în sens negativ… respectiv să ne preseze abatoarele sa scădem prețul ca să-și conserve marja lor. Nu mi s-au semnalat astfel de situații de la colegi. Noi nu avem control asupra prețului în galantare”.La rândul său, Nicu Vasile, președintele LAPAR (Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România), a declarat pentru Economedia:

„Noi nu suntem implicați în lanțul acesta, noi vindem materie primă. Partea asta cu a bloca pețurile nu va crea decât alte nemulțumiri. În momentul în care creezi o politică economică corectă n-ar trebui să mai aibă aceste nemulțumiri. E adevărat că de 30 de ani tot am făcut o politică populistă, mai de 2 lei, să mai iau 20 de voturi, dar de aici încolo nu mai putem să facem lucrul acesta.”

Ordonanța de Urgență nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare a intrat în vigoare pe 1 august 2023 și viza 14 grupe de produse alimentare: pâinea, laptele de vacă proaspăt, brânză telemea de vacă vrac, iaurt simplu din lapte de vacă, făină albă de grâu, mălai, ouă, ulei de floarea soarelui, carne proaspătă de pui, carne proaspătă de porc, legume proaspete vrac, fructe proaspete vrac, cartofi proaspeți albi vrac, zahăr alb tos.

La finele lunii octombrie, Guvernul a aprobat prelungirea cu 90 de zile a măsurii de limitare a adaosului comercial la unele alimente, incluzând și noi produse în această listă. Lista produselor cu adaos comercial plafonat a fost extinsă cu: orez – bob rotund, cozonac, bulion de roșii, smântână 12% grăsime, margarină, drojdie, pere, usturoi și carne tocată.

Data până la care s-a prelungit măsura de plafonare a adaosului comercial (la maximum 20%) este de 31 ianuarie 2024. Astfel, măsura s-a extins cu încă 90 de zile.

Noua OUG 89/2023 prevede și extinderea listei cu produse agricole și alimentare cu următoarele produse: carne tocată, usturoi, orez, bulion de roșii, cozonac, margarină, drojdie, smântână și pere.