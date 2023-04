Vicepremierul Sorin Grindeanu consideră că situația cerealelor din Ucraina este mai degrabă o problemă de comerț și nu una neapărat de agricultură, precizând că nu vede ca responsabilitatea să fie aruncată 100% în spatele ministrului Agriculturii.

Sorin Grindeanu a fost întrebat, vineri, într-o conferință de presă, citat de News.ro, dacă, în ceea ce privește importurile de cereale din Ucraina, ar trebui să preluăm exemplul Poloniei și Ungariei care au interzis chiar și importurile de alimente.

"Am văzut că de dimineață au fost discuții între ministrul Daea și omologul ucrainean. Am citit că va exista și o poziție a Comisiei Europene în perioada următoare legată de acest subiect. Cred că dialogul este absolut necesar și salut faptul că ministrul Daea a avut această întâlnire, deși vă spun sincer, poate că nu văd eu foarte bine această problemă, dar dacă tot vorbim de vânzare de cereale, asta este o problemă de comerț, nu e problemă neapărat de agricultură. Nu văd ca responsabilitatea să fie aruncată așa 100% în spatele ministrului Agriculturii pentru că nu ministrul Agriculturii face comerț. Sunt mai multe instituții. Am văzut că a existat și o declarație comună, sunt pași înspre rezolvare”, a explicat Grideanu.

El a afirmat că trebuie continuat ajutorul pentru Ucraina, dar în același timp fermierii români nu trebuie să aibă pierderi.

"Cred că trebuie să continuăm ajutorul pentru Ucraina și asta nu trebuie pus sub semnul întrebării sub nicio formă. Pe de altă parte, fermierii români nu trebuie să fie păgubiți, să aibă pierderi. Rolul unui guvern este de a găsi modalitățile prin care să poată să acopere eventualele pierderi pe care fermierii le au, dar să continue sprijinul pe care îl acordă Ucrainei pentru că nu e o situație simplă și e chiar dificilă situația prin care trece Ucraina, prin agresiunea pe care Rusia a făcut-o asupra sa”, a transmis Grindeanu.