Guvernul suplimentează bugetul destinat agriculturii cu 185 milioane de lei, a anunțat joi premierul Viorica Dăncilă.

Potrivit premierului, prima rectificare bugetară din acest an este una pozitivă, prin majorarea estimărilor privind veniturile cu circa 6 miliarde de euro. Viorica Dăncilă a precizat, înainte de ședința de guvern de joi, că proiectul de rectificare este discutat azi de Executiv, dar va fi adoptat în a doua jumătate a lunii august.

„În domeniul agriculturii, unde am inclus și Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară, am alocat o sumă suplimentară de 185 milioane de lei. Subliniez însă că am prevăzut în buget o sumă de peste 110 milioane de lei pentru combaterea și eradicarea pestei porcine. Acești bani vor fi folosiți inclusiv pentru despăgubirea fermierilor”, a spus Dăncilă, într-o declarație de presă, joi seară.

„Am prevăzut, de asemenea, sumele necesare pentru plata motorinei utilizate la lucrările agricole. De asemenea, vom începe investițiile la 37 stații de pompare, necesare pentru extinderea suprafețelor agricole irigate”, a adăugat premierul.

Potrivit ANSVSA, în România au fost confirmate peste 500 de focare de pestă porcină africană, în principal în gospodăriile populației.

„Ieri (marți, 31 iulie - n.r.) s-a împlinit un an de când evoluează în România pesta porcină africană, care a început cu o evoluţie lentă pe flancul de nord-vest al ţării noastre, unde şi astăzi avem în gestiune 14 localităţi afectate. Însă, începând cu 9 iunie, avem o evoluţie destul de agresivă în zona de sud-est a României, intrată prin rezervaţia naturală a Biosferei Delta Dunării, o evoluţie explozivă care generează o situaţie epidemiologică nespecifică. Avem în acest moment în evoluţie 524 de focare de pestă porcină africană pe teritoriul întregii ţări, 521 sunt localizate în gospodăriile populaţiei, trei au fost localizate în exploataţii profesionale”, a declarat miercuri Geronimo Răducu Brănescu, președintele autorității.

Șeful ANSVSA a mai spus că, în acest an, au fost sacrificați aproape 50.000 de porci.

Pesta porcină a fost depistată în zona de nord-vest - judeţele Satu Mare, Sălaj şi Bihor, dar mai ales în partea de sud-est - judeţele Tulcea, Constanţa, Galaţi, Brăila şi Ialomiţa.

Crescătorii de porci afectaţi de pierderea animalelor din cauza pestei porcine africane au început să primească despăgubiri - care se acordă atât pentru animalele ucise în cazul măsurilor care se întreprind pentru lichidarea rapidă a focarelor de boală, cât şi pentru pagube colaterale - la un preţ cuprins între 8 şi 12 lei per kilogram.

România a cerut ajutor și de la Comisia Europeană și alte state membre UE pentru sprijinirea fermierilor și combaterea epidemiei de pestă porcină africană.