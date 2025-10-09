Guvernul României a aprobat joi Hotărârea privind schema „Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susținere a producției de legume cultivate în spații protejate” pentru perioada 2025–2027.

Prin actul normativ adoptat se introduce posibilitatea ca rapoartele generate de aparatele de marcat electronice fiscale, însoțite de raportul fiscal de închidere zilnică „Z”, să fie recunoscute drept documente justificative care dovedesc obținerea sau valorificarea producției de legume care fac obiectul Programului.

Această modificare răspunde solicitărilor venite din partea fermierilor și are ca scop simplificarea procesului administrativ de justificare a producției, precum și creșterea accesibilității sprijinului pentru toți producătorii activi, precizează Ministerul Agriculturii, care a propus schimbarea.

"Am urmărit permanent să ușurăm munca legumicultorilor și să eliminăm birocrația. Prin această modificare, fermierii pot dovedi mai simplu producția valorificată, direct cu documentele fiscale uzuale, fără proceduri suplimentare. Este o măsură concretă de sprijin pentru producătorii din sectorul legumicol”, a declarat ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu.

Prin adoptarea acestei Hotărâri, MADR "consolidează sprijinul acordat producătorilor de legume și continuă procesul de debirocratizare a programelor destinate fermierilor activi, cu accent pe eficiență, transparență și predictibilitate".