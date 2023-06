Societatea Ornitologică Română (SOR) anunță că reia, în perioada 19 iunie – 19 iulie, numărătoarea berzelor albe cu ajutorul aplicației "Uite barza".

Proiectul a ajuns la a șaptea ediție și este implementat de Societatea Ornitologică Româna (SOR), cu sprijinul companiilor Enel din România.

"Fie că ești iubitor de natură și păsări sau îți place să călătorești, acum poți și tu să fii un ornitolog amator și să ne ajuți la recenzarea populației de berze albe din România. Bucură-te de aventura numărării berzelor cu ajutorul aplicației Uite barza! Descarcă gratuit aplicația pe smartphone-ul tău, fie că ai iOS sau Android (cu excepția dispozitivelor care nu au acces la serviciile Google, cum ar fi Huawei), și pregătește-te pentru o aventură în lumea berzelor albe", transmite Societatea Ornitologică Română.

Dacă ai deja aplicația instalată, atunci este nevoie să îi faci o actualizare din Play Store sau iOS Store și apoi o sincronizare. Toate acestea sunt necesare pentru ca aplicația să transmită informațiile colectate de tine către baza noastră de date, mai transmite Societatea.



„Cu ajutorul aplicației Uite barza!, toți cei care doresc să se implice în acest proiect pot contribui la colectarea datelor necesare. Aplicația ne ajută să facem recensământurl cuiburilor de berze și să înregistrăm numărul puilor și ne furnizează informații valoroase pentru conservarea populației de berze albe din România. Prin intermediul acestui proiect, ne dorim să creștem responsabilitatea și conștientizarea cu privire la acțiunile noastre și la impactul pe care îl putem avea asupra mediului înconjurător. An de an, ne bazăm pe susținerea cât mai multor iubitori de păsări, natură și călătorii, care să se alătură acestei aventuri extraordinare a numărării berzelor albe. Oricine poate fi ornitolog amator și să ne ajute la recenzarea berzelor albe. Tot ce trebuie să facă este să descarce aplicația Uite barza! și să se familiarizeze cu funcționalitățile ei”, a declarat Andreea Oprea, responsabil comunicare la Societatea Ornitologică Română.

Cum se recenzează berzele?

Foarte simplu! Când ești aproape de un cuib de barză, pornește GPS-ul telefonului și aplicația Uite barza!. Înregistrează locația și completează informațiile necesare: numărul de păsări din cuib, tipul de construcție pe care se află cuibul, numărul puilor și orice pericol care i-ar putea amenința. Dar asta nu e tot! Aplicația îți cere să faci și o fotografie a cuibului pentru a înregistra cu exactitate locația. Dacă nu ai conexiune la internet în acel moment, nu-ți face griji! Datele salvate în aplicație pot fi trimise ulterior și vor ajunge la specialiștilor noștri biologi. Astfel, contribuția ta poate face diferența în conservarea și protejarea populației de berze albe din România.

Dar aplicația nu se oprește doar la numărarea berzelor. Dacă întâlnești incidente care implică aceste păsări, cum ar fi electrocutări sau coliziuni, Uite barza! îți permite să semnalezi aceste situații. Fiecare informație introdusă în aplicație este importantă pentru protejarea speciei.

Povești cu berze

Anul acesta se caută din nou „cuiburi cu poveste”, iar oamenii sunt invitați să devină căutători de povești.

"Știm că fiecare cuib de barză albă are povestea lui. An de an, oamenii așteaptă nerăbdători sosirea acestor păsări care străbat un drum lung și plin de provocări pentru a ajunge din Africa, acolo unde migrează, înapoi în România. Povestitorii cei mai iscusiți vor fi premiați. Toate datele colectate prin aplicație vor ajunge la toți distribuitorii de energie electrică din România. SOR speră că se vor implica cu toții în protejarea berzelor albe din România", a mai transmis SOR.