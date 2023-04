Președintele Klaus Iohannis a vorbit joi despre nemulțumirile fermierilor legate de importurile de cereale din Ucraina și a anunțat că subiectul a fost discutat în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) de marți.

"Eu am fost dintre primii care au atras atenția că este o problemă și am reușit destul de repede, cam în două ore, să inițiez primul ajutor concret, adică o suplimentare a banilor europeni pentru compensații pentru fermierii români. Însă este prea puțin și trebuie mers mult mai departe. Pot să vă spun, în premieră sau în exclusivitate, cum vreți, că în ședința de CSAT de alaltăieri am discutat această chestiune și i-am rugat pe reprezentanții guvernului să găsească cele mai bune metode pentru a corecta situația", a spus Iohannis, în timpul unei vizite în Constanța, întrebat dacă ar trebuie să se interzică tranzitul și importul de cereale din Ucraina.

Klaus Iohannis a completat spunând că "noi ajutăm Ucraina și suntem super deschiși, ca să spun așa, le-am facilitat tranzitul de cereale peste jumătate, nota bene, peste jumătate din ce a exportat Ucraina a trecut prin România, drum, cale ferată, port, deci o cantitate imensă, peste 14 milioane de tone de cereale am exportat prin România și o face în continuare".

Președintele a mai spus și că "nu le luăm impozit, nu le luăm taxe, sunt exceptați de la taxe, dar acest ajutor este pentru Ucraina și în niciun caz nu putem să acceptăm să se întoarcă împotriva fermierilor români".

"Nu asta este ideea și de aceea trebuie găsite cele mai bune soluții pentru a proteja fermierul român și pentru a ajuta, în același timp, Ucraina. Am promisiuni că se lucrează pe aceste chestiuni și se vor găsi soluții", a conchis el.