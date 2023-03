Președintele Klaus Iohannis a avut joi o primă reacție după ce România a a flat va primi doar 10 milioane de euro din rezerva UE drept compensații pentru producătorii supuși șocului importurilor de cereale din Ucraina.

"Situația se prezintă la modul următor: MADR livrează date Comisie Europene, iar Comisia folosește o formulă de calcul fără să negocieze cu nimeni și acordă anumite ajutoare. Este posibil ca datele furnizate de Minister să nu fi fost gândite profund, dar ne le-am văzut și nu pot să le comentez. Este foarte ciudat ca în Comisia Europeană să nu se negocieze nimic pe aceste spețe, ci să se folosească formule. Aceste lucruri nu pot fi rezolvate contabilicește, sunt complicate", a declarat Klaus Iohannis înaintea participării la reuniunea Consiliului European.

El a adăugat că trebuia să țină cont Comisia Europeană cel puțin de faptul că "noi am făcut sacrificii imense pentru a înlesni exportul de cereale din Ucraina spre piețele lumii".

"N-au făcut-o, nu știu de ce, dar vom afla și este regretabil că astfel de abordări ultra birocratice pun sub semnul întrebării buna credință a Comisiei", a completat el.

România a transmis Comisiei Europene, la timp și cu rapiditate, datele cerute în vederea despăgubirii fermierilor români afectați de afluxul de cereale din Ucraina, și nu a avut loc nicio negociere privind stabilirea sumelor ce se cuvin din fondul de rezervă, a declarat, marți, ministrul Agriculturii, Petre Daea, precizând că formula de calcul a fost dată de Comisie, fără să discute cu reprezentantul vreunei țări, citat de Agerpres.

"Am comunicat tot timpul Comisiei datele care au fost cerute și pe care le-am transmis cu rapiditate. Aveam și de unde, aveam și de către cine și aveam și de ce, pentru că ne interesa să fim foarte rapizi în comunicare, în așa fel încât să putem ajunge la un rezultat convenabil pentru fermieri. În data de 14 martie (....), la orele 13:41, am primit un telefon de la șeful reprezentanței noastre la Bruxelles, domnul Achim Irimescu, care îmi spune că a aflat prin surse că există deja o împărțire a sumei din rezerva de criză, care este foarte mică. (...) Având informația conform căreia România avea o sumă mult, mult, foarte mult sub solicitările noastre, am luat legătura cu directorul Direcției Generale Afaceri Europene de aici și am rugat-o să-mi pregătească un material rapid pentru a susține, a veni din nou cu o solicitare la delegația permanentă a Comisiei din București și să transmit imediat prin mail observațiile noastre, urmând ca apoi să transmit oficial, cu semnătură aceste observații.(...). În data de 14 martie, la orele 16:37 am transmis documentul scris la reprezentanța Comisiei din București", a explicat Petre Daea.



De asemenea, el a menționat că în data de 16 martie a solicitat o întâlnire comisarului european pentru Agricultură și că formula de calcul pentru repartizarea sumelor a aflat-o luni, când a constatat o serie de elemente ce l-au determinat să spună că această formulă "ascunde adevărul și deformează realitatea".