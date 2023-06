Lucrăm în sprijinul producătorilor de cereale, se caută piețe noi 234CHASA (Bulgaria), 19 iunie 2023 - "Lucrăm susținut pentru a-i proteja pe producătorii bulgari de importul de produse agricole din Ucraina, scutite de taxe vamale. În același timp,

"Lucrăm susținut pentru a-i proteja pe producătorii bulgari de importul de produse agricole din Ucraina, scutite de taxe vamale. În același timp, încă de săptămâna aceasta vor veni câțiva reprezentanți ai unor state, clienți tradiționali ai culturilor de cereale, pentru a vedea cum ne vom înțelege. Vom vedea ce au în Egipt, Africa, căutăm alte piețe", a declarat ministrul bulgar al agriculturii Kiril Vîtev, în timpul primului său interviu pentru bTv.

El a menționat că există posibilitatea ca de la Bruxelles să mai fie alocați bani pentru fermieri, scrie 24 Chasa.

"Am discutat despre acest lucru și a fost susținut în cadrul întâlnirii online pe care am avut-o joi cu miniștrii agriculturii din Ungaria, Polonia, România și Slovacia. Am discutat probleme legate de dificultățile sectorului agrar din cauza creșterii importurilor din Ucraina. Vor mai fi alocate 100 de milioane ca și compensații”, a adăugat Vîtev.

Întrebat cum pot fi scăzute prețurile și dacă site-ul pe care l-a făcut guvernul interimar a dus la rezultate, ministrul bulgar al agriculturii a răspuns astfel: "Acest site nu poate duce singur la rezultate. Fără a se supăra oamenii care l-au creat, însă scăderea prețurilor este determinată de piață, nu de vreo firmă privată, minister sau site".

Potrivit lui Vîtev, inflația mai scăzută va fi obținută atunci când în mod real concurența de pe piața cu amănuntul va începe să scadă prețurile. "Numai concurența poate scădea prețurile", a spus ferm ministrul bulgar al agriculturii. El a explicat că își propune să simplifice cât mai mult toate cerințele pentru a se candida pentru diverse programe sau subvenții pentru fermieri.

"Trebuie explicat simplu și clar, pas cu pas. Este atât de alambicat scris, că specialiștii au nevoie de consultanți, dar ce să mai spunem despre oamenii de rând. Echipa pe care o construim în acest moment este foarte serioasă și este formată din experți, și vom lucra pentru asta”, a mai explicat Vîtev.

Ministrul bulgar al agriculturii a spus încă o dată cât de importantă este consolidarea lanțului agroalimentar de la câmp până se ajunge cu produsul la masă. Scopul este o calitate mai bună și mai multă mâncare bulgărească din materii prime bulgare.

Sursa: RADOR