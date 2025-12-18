În Ședința de Guvern din 18 decembrie 2025 a fost aprobată Hotărârea pentru modificarea HG nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură.

Actul normativ introduce modificări cu scopul de a actualiza reglementările privind funcționarea schemei de ajutor de stat, în concordanță cu noile prevederi fiscale și cu necesitățile operaționale semnalate de către APIA.

Principalele modificări vizează:

- stabilirea nivelului subvenției la motorină care se plătește până la 31 iulie 2025, respectiv începând cu 1 august 2025, în acord cu legislația fiscală în vigoare;

- reglementarea termenelor de depunere a cererilor pentru acordul prealabil de finanțare, eliminând premisele unor situații discriminatorii între beneficiarii schemei;

- suplimentarea alocării bugetare totale pentru anul 2025, necesară acoperirii plăților aferente perioadei aprilie – iunie 2025.

Astfel, în anul 2025, diferența dintre acciza standard și rata accizei reduse aplicabile motorinei utilizate în agricultură este de:- 2,213 lei/litru, în perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2025, inclusiv;- 2,444 lei/litru, în perioada 1 august – 31 decembrie 2025, inclusiv.

Această diferență se acordă beneficiarilor ca ajutor de stat sub formă de rambursare.

Pentru anul 2025, valoarea totală a schemei de ajutor de stat este de 815.258.000 lei, fiind necesară o suplimentare de 212.258.000 lei față de alocarea inițială de 603.000.000 lei.

Suplimentarea provine din economiile identificate în execuția bugetară și din alocările aprobate prin OUG nr. 64/2025 privind rectificarea bugetului de stat, precizează Ministerul Agriculturii (MADR).

Măsurile adoptate sunt fundamentate de:- intrarea în vigoare, la 28 iulie 2025, a Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, care stabilește noi niveluri ale accizei standard pentru motorină începând cu 1 august 2025;

- necesitatea clarificării unor aspecte procedurale privind depunerea cererilor pentru acordul prealabil de finanțare, pentru a preveni tratamente inechitabile între beneficiari;

- nivelul ridicat al solicitărilor de plată pentru trimestrul II al anului 2025, care depășește disponibilul rămas din alocarea stabilită prin HG nr. 61/2025.

Prin aceste modificări, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale urmărește sprijinirea fermierilor printr-un mecanism predictibil, echitabil și adaptat noilor condiții economice și fiscale.