În Ședința de Guvern din 12 februarie a fost aprobată o Hotărâre pentru modificarea și completarea unor acte normative privind garantarea în domeniul agriculturii, dezvoltării rurale, pescuitului și acvaculturii.

Hotărârea adoptată joi are ca obiectiv modernizarea și simplificarea modului în care sunt gestionate fondurile destinate garantării creditelor agricole. Astfel, elaborat în baza OG nr. 19/2025, actul normativ elimină barierele birocratice și optimizează fluxurile financiare pentru sprijinirea politicilor agricole comune.

Noul cadru legal vizează eficientizarea activității fondurilor de garantare (FGCR și FNGCIMM) prin următoarele măsuri cheie:

- Alinierea evidențelor contabile cu standardele internaționale în domeniu: s-a eliminat obligația de a înregistra sumele puse la dispoziție de MADR ca „împrumuturi subordonate”. Acestea vor fi evidențiate distinct, reflectând mai fidel realitatea financiară și accelerând procesele de raportare.

- Claritate în asumarea riscului: statul român, prin MADR, își asumă direct riscul de credit pentru angajamentele contractate prin fondurile de garantare. Această clarificare oferă o mai mare siguranță partenerilor bancari și, implicit, condiții mai bune pentru fermieri.

- Reguli unitare pentru reîntregirea fondurilor: s-a creat un mecanism unitar prin care sumele utilizate pentru plata garanțiilor executate pot fi reîntregite direct de la bugetul de stat. Acest lucru asigură continuitatea fluxului de garantare fără blocaje financiare.

- Suport extins pentru acvacultură și pescuit: se reglementează acordarea scrisorilor de garanție pentru Programul 2021–2027, pe seama sumelor gestionate de FGCR și FNGCIMM, facilitând absorbția fondurilor europene în acest sector.

O modificare strategică importantă privește refolosirea fondurilor neutilizate (inclusiv cele rămase din Programul SAPARD sau din rambursarea creditelor garantate). Aceste sume vor putea fi direcționate rapid către majorarea capitalului social al FGCR, finanțarea schemelor de minimis pentru care MADR este furnizor ori către acoperirea costurilor de derulare a programelor de sprijin.