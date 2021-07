Ministerul Agriculturii cere suplimentarea bugetului la rectificarea care se discută la nivelul guvernului, a anunțat marți ministrul de resort, Adrian Oros.

„Noi am cerut și am fundament și am trimis săptămâna trecută către Ministerul Finanțelor sumele necesare pentru a fi suplimentate la rectificarea bugetară, atât credite de angajament cât și credite bugetare. Și aici am cerut atât pentru ajutoare naționale tranzitorii în sectorul vegetal, dar și în sectorul zootehnic, pentru reducerea accizei la motorină pentru trimestrul II și III, sumele necesare obligațiilor de plată pentru titlurile executorii în sarcina APIA, schemele de ajutor de stat pentru menținerea și înființarea registrelor genealogice. Avem nevoie pentru cele două programe de reproducție pentru suine și incubație și creștere în sectorul avicol”, a declarat ministrul Adrian Oros.

„Am cerut, de asemenea, 1,8 miliarde de lei și pentru plata pagubelor culturilor înființate în primăvara anului 2020 afectate de seceta pedoclimatică și 32 de milioane de lei pentru a suplimenta bugetul sistemului național antigrindină. Anul acesta a fost activitate acolo și va continua să fie mult mai intensă. Este nevoie să suplimentăm atât pe partea de investiții cât și pe partea de funcționare a acestui sistem antigrindină. În total noi am cerut credite de angajament - 4,6 miliarde de lei și credite bugetare - 3,5 miliarde de lei”, a precizat Adrian Oros într-o conferință de presă.

El a menționat însă că nu știe dacă toate sumele solicitate vor fi și alocate. „Sigur asta ar fi ceea ce ne-am dori, nu știm care vor fi posibilitățile și care sunt sumele disponibile. Cu siguranță că fiecare minister va cere pentru tot ceea ce consideră că este necesar, dar noi am încercat să fundamentăm fiecare din această sumă și să explicăm care este noima pentru care cerem aceste sume”, a precizat Oros.

Ministrul a arătat că sumele cerute pentru despăgubirile de anul trecut acoperă 40% din pagubele produse, dar că nu știe exact cum se vor împărți banii dacă bugetul revizuit va fi mai mic decât cel cerut.

„Nu vreau să mă pronunț acum, dar speranța mea este să primim cât mai mulți bani, să acoperim cât mai multe nevoi. În momentul în care vom ști exact cât este suma primită vom decide la nivelul ministerului, împreună cu mediul asociativ, cum anume să împărțim cât corect acești bani”, a mai spus Oros.

Ministrul agriculturii a fost intens criticat că nu a inclus în bugetul pentru 2021 și plata unor despăgubiri pentru culturile afectate de secetă în anul anterior.

La sfârșitul anului trecut, fermierii au primit bani pentru despăgubirile aferente culturilor de toamnă, înființate în 2019, dar nu au fost luați în calcul și pentru culturile din primăvara anului 2020.