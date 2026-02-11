Ministrul Agriculturii a declarat miercuri că propune un nou mecanism de plafonare a prețurilor la alimente. Actualul program expiră la 31 martie.

Florin Barbu a precizat că trebuie luate măsuri, deoarece inflația este mare, inclusiv la produsele agroalimentare.

"În momentul de față nu trebuie să intervenim în piață, dar printr-un mecanism corect prin care să gestionăm foarte bine inflația ar trebui ca tot ceea ce înseamnă produse agroalimentare pe teritoriul României, atunci când inflația sare de 5%-6%, să intre un mecanism de plafonare a adaosului comercial", a declarat ministrul Agriculturii, Florin Barbu, prezent la Adunarea Generală a Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România.

Mecanismul urmează să fie promovat în Guvern și Parlament sub forma unui proiect de lege.

"Va fi finalizată săptămâna viitoare și va fi transmisă și către Guvernul României, dar nu la Cancelaria Prim-ministrului. Cancelaria Prim-ministrului nu are treabă cu agricultura și cu industria alimentară și cu partea de comerț, ca să fie foarte clar. În România, politicile agricole, partea de comerț cu alimente se face de către Ministerul Agriculturii cu aprobarea prim-ministrului. Cancelaria nu are treabă, am văzut anumite declarații din partea domnului... cum îl cheamă, Jurca. Cred că ar trebui să-și vadă de activitatea pe care o are la Guvernul României, iar politicile agricole și tot ceea ce înseamnă industrie alimentară în România să fie lăsate să fie făcute de către Ministerul Agriculturii, bineînțeles cu aprobarea Parlamentului, dar și a prim-ministrului”, a explicat Barbu.

