Ministerul Agriculturii a elaborat un pachet de modificări importante privind normele de condiționalitate, aplicabile începând cu anul de campanie 2026,pentru a simplifica obligațiile pentru fermieri și de a reduce riscul de sancțiuni administrative.

Una dintre cele mai importante măsuri propuse de Autoritatea de Management vizează exceptarea de la controale și sancțiuni aferente normelor de condiționalitate pentru fermierii care exploatează până la 10 hectare și beneficiază de plăți directe sau intervenții pentru dezvoltare rurală, precum și pentru cei cu exploatații de maximum 30 de hectare, în cazul aplicării standardului GAEC 7.

"Aceste măsuri urmăresc reducerea presiunii administrative asupra fermierilor mici și mijlocii, care reprezintă o componentă esențială a agriculturii românești", precizează Ministerul Agriculturii.

Fermele certificate în agricultura ecologică, inclusiv cele aflate în conversie, vor fi considerate automat conforme cu standardele GAEC 1, 3, 4, 5, 6 și 7, eliminând controale suplimentare și simplificând procedurile administrative.

De asemenea au fost propuse ajustări ale unor standarde GAEC, astfel încât acestea să fie mai bine corelate cu specificul agriculturii românești, inclusiv:

1. actualizarea cerințelor GAEC 5 privind lucrările solului;

2. clarificarea aplicării GAEC 6 pentru sere, solarii și culturi permanente;

3. completarea GAEC 4 privind benzile tampon în zona infrastructurii de irigații și desecare.

4. coerență între condiționalitate și ecoscheme.

Propunerile au fost formulate în acord cu Regulamentul (UE) 2025/2469 și cu modificările Planului Strategic PAC 2023–2027, urmând să fie transmise Comisiei Europene prin procedura de notificare, precizează MADR.

"Am cerut ca regulile europene să fie aplicate cu bun simț și adaptate realităților din teren. Prin aceste modificări, reducem birocrația pentru fermieri, protejăm micile exploatații și recunoaștem practicile agricole corecte, fără a pune presiune inutilă pe cei care muncesc pământul. Autoritatea de Management a avut un rol esențial în acest demers de simplificare și echilibru,” a declarat Florin Barbu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.