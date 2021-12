Adrian Chesnoiu susține că nu va renunța la optimizarea PNRR atâta timp cât mai există o șansă, în condițiile în care agricultura are alocați "zero lei". El nu va renunța la ea până când nu va veni un răspuns oficial de la Bruxelles că nu se poate.

Într-un interviu acordat Agerpres, ministrul agriculturii, Adrian Chesnoiu, a vorbit despre priorități, urgențe și provocări în agricultura românească, cele mai importate fiind elaborarea Planului Național Strategic (PNS) și finalizarea bugetului de stat pentru anul 2022.

”România are un potențial fantastic mai ales în viziunea aceasta europeană a reducerii emisiilor de carbon și a producției energiei regenerabile, are o zonă fantastică în care se poate investi și anume în fermele românești. Dacă noi punem în aplicare aceste concepte europene și le transformăm din riscuri sau vulnerabilități în oportunități atunci cu siguranță vom fi mai competitivi și mai rezilienți ca să folosim termenul acesta european care ne-a inundat în ultimii doi ani de zile, ținând cont mai ales de faptul că în Planul Național de Redresare și Reziliență agricultura României are zero lei. Atât a contat pentru cei care au negociat Planul Național de Redresare și Reziliență agricultura României. Chiar mă uitam cu durere pe acea listă cu ministerele implicate în gestionarea PNRR și să nu regăsești Ministerul agriculturii între ministerele care și-au pus jaloane și și-au pus ținte de atins în următoarea perioadă este dureros”, spune ministrul agriculturii.

Adrian Chesnoiu speră să obțină modificări inclusiv în privința includerii irigațiilor în PNRR.

”Am abordat la nivel european această discuție cu comisarul pentru agricultură Wojciechowski (Janusz Wojciechowski, comisarul european pentru agricultură și dezvoltare rurală - n.r.) care, de altfel, în luna martie a anului 2021 a și trimis o scrisoare ministrului român de resort, ministrului agriculturii, în care îl încurajează și încurajează statele membre să cuprindă investiții și reforme în agricultură finanțate din mecanismul de redresare și reziliență. Eu cred că există o șansă și nu o să renunț la ea până când nu o să am un răspuns oficial de la Bruxelles că nu se poate”, a explicat Adrian Chesnoiu.