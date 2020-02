Ministrul demis al Agriculturii, Adrian Oros, a declarat joi că derogările succesive pentru folosirea neonicotinoidelor au fost date în ideea de a-i ajuta pe fermieri să vină cu alte soluții, așa cum s-a întâmplat și în alte state membre.

"Există o decizie a Comisiei Europene prin care sunt interzise neonicotinoidele. În ultimii ani, s-au tot dat derogări pentru România și Lituania pentru utilizarea acestor neonicotinoide. Când am venit la minister era deja târziu să luăm o decizie foarte radicală și de aceea am avut consultări atât cu apicultorii, cât și cu fermierii. Astfel, am decis în ianuarie să nu mai prelungim această derogare, să interzicem utilizarea neonicotinoidelor pentru tratarea semințelor de floarea soarelui și rapiță și am permis utilizarea pentru semințele de sfeclă și porumb", a explicat Adrian Oros, potrivit Agerpres.

Întrebat ce ar trebui să facă fermierii care cultivau floarea soarelui și care amenință că vor renunța la această cultură, ministrul demis a răspuns: "La fel ca și în alte țări, se găsesc alte variante...Aceste derogări care s-au dat succesiv au fost tocmai în ideea de a se găsi ca și în alte țări alte soluții. Există răgaz ca până anul viitor ca și cei cărora li s-a permis să utilizeze neonicotinoide, respectiv cei care cultivă porumb și sfeclă, să găsească alte soluții. Noi nu mai putem prelungi această derogare. Deja suntem atenționați de Comisie, atenționare care a venit de fapt în noiembrie, iar noi în urma acelei atenționări am luat decizia in ianuarie să prelungim posibilitatea folosirii neonicotinoide la cele două culturi, care nu sunt puternic melifere și care sunt mai puțin dăunătoare pentru albine".

Pe 3 februarie, Comisia Europeană a interzis României și Lituaniei să acorde autorizații de urgență nejustificate pentru trei neonicotinoide (imidacloprid, clotianidin și tiametoxam).

Întrucât s-a dovedit că aceste substanțe le sunt dăunătoare albinelor, utilizarea lor a fost deja limitată la nivelul UE.

România și Lituania au acordat în mod repetat autorizații de urgență care permit utilizarea acestor substanțe cu scopul de a controla anumiți dăunători care afectează unele culturi — autorizații pe care Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) le consideră nejustificate.