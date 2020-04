Este prematur pentru o discuție privind prețul pâinii din toamnă, dar România nu va avea probleme în a-și asigura necesarul de grâu din producție proprie, chiar dacă seceta va reduce recolta la jumătate, a declarat ministrul agriculturii, Adrian Oros

„Este mult prea devreme să spunem dacă va crește prețul pâinii, deoarece contează ceea ce se întâmplă în Europa și la nivel mondial. În anii buni, când a plouat producția de grâu în România a fost de 7-8 chiar 9 milioane de tone de grâu, iar noi consumăm 2,5 milioane, maximum 3 milioane de tone. La porumb la fel, producția a fost de 14-15 milioane de tone, iar consumul maxim este 7 milioane de tone. Și dacă producția s-ar înjumătăți, necesarul pentru consum al României ar fi asigurat", a declarat Oros duminică, la Digi 24.

Întrebat de ce ar crește prețul pâinii dacă există suficiente stocuri în România, ministrul avertizează că acest lucru este posibil datorită modalității în care este structurată agricultura și industria alimentară românească.

„Structura agriculturii românești și a industriei alimentare este de așa natură. Jocurile prețurilor, mai ales la cereale, le fac marii traderi și marii fermieri, iar Guvernul României poate interveni doar prin Rezervele de Stat. De aceea am fost nevoiți să oprim exporturile și de ai aduce la aceeași masă pe acești traderi, de a negocia cu ei, în așa fel încât să rămână suficiente rezerve în România, să avem pâine și cereale, iar prețurile să nu crească”, a explicat Oros.

El a precizat că fiecare guvern trebuie să facă acest lucru, pentru că s-a ajuns într-o situație în care dependența este dată de către câțiva agenți mari. „Eu am spus încă de a începutul mandatului meu că susțin ferma de familie. Dacă am avea câteva zeci sau câteva sute de mii de ferme de familie în România nu am mai avea aceste probleme și lucrurile le-am regla mult mai simplu și asupra calității și asupra cantității și asupra prețului. Încercăm să reparăm lucrurile, așa cum le găsim încercăm să le dregem”, a mai spus ministrul agriculturii, potrivit Agerpres.