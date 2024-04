Revizuirea directivelor privind micul dejun va ajuta consumatorii să ia decizii informate și mai sănătoase cu privire la produse precum mierea, sucul de fructe, gemurile și marmeladele.

Țara de origine a mierii trebuie să fie vizibilă clar pe etichetă

Va fi creat un sistem UE de trasabilitate a mierii

O etichetare mai clară privind conținutul de zahăr din sucurile de fructe

Noi reguli și pentru conținutul de fructe din gemuri și marmelade

Parlamentul European a aprobat miercuri acordul politic provizoriu cu Consiliul privind normele actualizate referitoare la compoziția, denumirea comercială, etichetarea și prezentarea anumitor produse alimentare consumate în general la micul dejun .

Așa-numitele „directive privind micul dejun” au fost adoptate cu 603 voturi pentru, nouă împotrivă și zece abțineri.

În special, noile norme vor combate importurile de miere contrafăcută din țări din afara UE prin etichetarea obligatorie și vizibilă a țării de origine și vor lansa un proces pentru crearea unui sistem de trasabilitate a mierii.

De asemenea, va exista o etichetare mai clară a conținutului de zahăr din sucurile de fructe, precum și a conținutului minim de fructe din gemuri și marmelade.

"Am făcut un pas important în etichetarea originii produselor alimentare și am adoptat măsuri stricte de combatere a mierii contrafăcute. Țara de origine trebuie să fie clar indicată pe eticheta amestecurilor de miere. În plus, au fost stabilite standarde de calitate mai ridicate și a fost identificată necesitatea unui sistem de trasabilitate al mierii în UE. Aceste inițiative vor informa mai bine consumatorii, iar atât apicultorii, cât și consumatorii vor fi mai bine protejați împotriva mierii contrafăcute", a susținut raportorul austriac Alexander Bernhuber (PPE).

46% din mierea importată în Uniunea Europeană nu este miere autentică, deoarece nu respectă reglementările comunitare, potrivit unui studiu al Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) și al Centrului Comun de Cercetare al UE, care ridică această cifră la 74% în cazul importurilor din China și 93% din Turcia.

Studiul, publicat în martie 2023, se bazează pe analiza a 320 de probe și ridică suspiciuni semnificativ față de un raport anterior care plasa la 14% stocurile care nu respectau Directiva Mierii.

Țările analizate sunt: Belgia, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Lituania, Polonia, România, Spania, Suedia, Norvegia și Elveția.

Agenția consideră că "mierea falsificată" provine în principal din China și Turcia. Datele prezintă o imagine și mai dubioasă a mierii importate din Marea Britanie, cu o rată de suspiciune de 100%, deși "probabil ca urmare a mierii produse în alte țări și apoi amestecată în Marea Britanie, înainte de reexportarea ei în UE".



Ce urmează

Legea trebuie să fie adoptată și de Consiliu, înainte de a fi publicată în Jurnalul Oficial al UE și a intra în vigoare 20 de zile mai târziu.

Țările UE vor trebui să aplice noile norme la doi ani de la intrarea în vigoare.

Revizuirea standardelor UE de comercializare pentru anumite alimente consumate în general la micul dejun a fost propusă de Comisia Europeană la 21 aprilie 2023 pentru a actualiza standardele existente care au peste 20 de ani.