Patru măsuri de sprijin din programul de tranziție 2021-2022, care are alocată o sumă totală de 3,2 miliarde euro, vor fi lansate vineri, 27 august, a anunțat miercuri, ministrul agriculturii, Adrian Oros.

„Lansările pe care o să le facem în această săptămână, în 27 august, sunt pentru submăsura 6.1 "Instalarea tinerilor fermieri", unde sunt alocate 100 de milioane de euro, sM6.3 "Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici", cu 87 de milioane de euro, sumă pe care am splitat-o în două - 60,9 milioane de euro la nivel național și 26,1 milioane de euro pentru zona montană. Sunt foarte mulți fermieri mici care aparțin acestei categorii și care fac agricultură în zona montană. Am dorit să aibă o alocare distinctă tocmai pentru a avea acces la aceste fonduri. Este știut faptul că sunt zone sau activități care obțin punctaje mai mari și riscam ca toți banii să meargă în acea zonă sau în acel domeniu de activitate", a precizat Oros, într-o conferință de presă.

De asemenea, tot din 27 august va fi lansată submăsura sM16.4 "Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare", care prevede fonduri de 40 de milioane de euro la nivel național și 10 milioane de euro pentru sectorul pomicol. „Aici avem un interes mare pentru că dorim ca tot mai mulți fermieri mici și medii să intre în aceste scurte lanțuri de aprovizionare, să reușească să-și valorifice producția la niște prețuri avantajoase care să îi facă sustenabili și să rămână în această activitate", a transmis ministrul agriculturii, potrivit Agerpres.

Alte lansări vor urma în septembrie și octombrie, a mai precizat ministrul. Spre exemplu, măsura de sprijin pentru activitățile neagricole sM6.2, pentru start-up-uri, va fi lansată în luna septembrie și va avea alocate fonduri de 50 de milioane de euro, iar alte 100 de milioane de euro pentru sM 6.4 "Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole".

Ministrul Agriculturii a precizat că a încercat să prindă în acest program de tranziție "toate prioritățile și toate nevoile pe care acum le are agricultura românească". "De aceea am lansat la sfârșitul lunii iulie și până în 31 octombrie, această submăsură 17.1 privind asigurarea culturilor a plantelor și a animalelor. Noi dorim ca fermierii să se obișnuiască să își asigure culturile, plătind 75% din polița de asigurare prin această măsură. Am alocat 31 de milioane de euro pentru următorii doi ani. Apoi înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol, cu o alocare 6,7 milioane de euro", a adăugat Oros.