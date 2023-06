Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, i-a lăsat succesorului său, Florin Barbu, la ceremonia de predare-primire a mandatului, ”Jurnalul lui Petre Daea”, în care fostul deținător al portofoliului și-a consemnat activitatea.

Jurnalul lui Petre Daea include detalii despre activitatea din cele 235 de zile lucrătoare în care s-au realizat 215 acte normative ”de anvergură națională”, Daea precizând că sunt în lucru, în diferite faze de avizare, alte 39 de legi, scrie News.ro.

Într-un discurs de aproximativ 20 de minute, Petre Daea s-a referit în termeni elogioși la cel care i-a luat locul: ”prietenul, colegul, omul Florin Barbu”.

Daea a spus că ”l-a măsurat atent” și ”l-a cântărit cu grijă” pe cel care i-a luat locul în fruntea Ministerului Agriculturii.

”Spun prieten pentru că ne-a legat prietenia muncii, spun coleg pentru că am lucrat împreună o bună vreme de timp și spun coleg pentru că am construit împreună ceea ce în România este necesar și ceea ce este obligatoriu pentru viața economică din țară, pentru reușita agriculturii țării românești, și anume sistemul de irigații. Atunci l-am cunoscut. Am plecat temător în colaborarea cu tânărul Florin Barbu, spun temător pentru că tot timpul când ai în față o asemenea răspundere formidabilă la nivelul țării te gândești dacă cel ce se află lângă tine este în stare să-ți țină aproape și să ducă greutățile domeniului extrem de important cum este Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare. Această temere mi-a fost spulberată imediat pentru că în activitatea, în modul de lucru, în felul de a colabora, dar mai ales în dorința de a face și în același timp în profesionalismul de a găsi soluții colegul mi-a devenit în preajmă cu cel mai mare sprijin în acest subiect. A fost cel mai bun director general pe care l-am avut, am spus-o de fiecare dată în această sală, o spun astăzi și nu în mod formal, știți foarte bine că nu o fac, dar acest coleg îmi creează astăzi bucuria să vină în dreapta mea și să-i dau salutul de respect și gradul de încredere pe care îl am pentru omul Florin Barbu”, a afirmat Petre, citat de News.ro.

Daea l-a caracterizat pe Florin Barbu drept ”un om de calitate deosebită” și ”un caracter frumos”, precizând că este ”o bucurie” să-și pună semnătura pe protocolul de predare-primire, știind că semnătura sa este ”acompaniată” de cea a lui Florin Barbu.

Petre Daea a vorbit și despre sine, la finalul mandatului, anunțând că rămâne în domeniul agriculturii.



”După 54 de ani și 4 luni pe cartea de muncă și 100 de ani în câmpul muncii, pentru că nu am lucrat niciodată opt ore în agricultură, iată că ar fi culmea să plec din acest mediu atât de drag mie și atât de necesar țării. (...) Dragi români, am făcut tot ce trebuia pentru țara mea și voi face tot ceea ce pot până când nu voi mai fi ca ființă. Experiența de viață vreau să o las țării mele și mă bucur că am cui să i-o pun la dispoziție”, a mai spus el.