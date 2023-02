Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a făcut o nouă declarație amuzantă: “Vaca este specia care trece prin mari greutăți”, iar “acest animal trebuie protejat și sprijinit”.

"Vaca este specia care trece prin mari greutăți, în primul rând de interpretare. Nu vedeți că, acum, vaca a devenit dușmanul planetei? Toate cătările acuzațiilor sunt pe coarnele vacii. Că, acum, vaca este responsabilă când avem atâta poluare. România are 2 milioane de vaci și 9 milioane de mașini, și unele au două țevi. Trebuie să înțelegem acest lucru și să fim atenți la nuanțe, dar atenți și la principii, să acționam în baza lor. De aceea am zis și am socotit că este necesar să facem un supliment de sprijin pentru taurine și să introducem bunăstarea la taurine. O să vedeți ce înseamnă ca sumă. Acest animal trebuie protejat și sprijinit. Nu există ecosistem fără animal!”, a arătat ministrul PSD, citat de publicatia debraila.ro.

Daea a mai precizat, în stilul caracteristic, că "România are 2 milioane de vaci și 9 milioane de mașini, și unele au două țevi”.