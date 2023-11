Plecat de copil în Germania, Hans Werner Baier s-a întors în țară unde a înființat o fermă de capre, afacere de familie, pentru care a accesat și fonduri europene. Le-a fost foarte greu, dar au mers înainte și își prelucrează produsele fără aditivi.

Hans Werner Baier, proprietarul unei ferme de capre de lângă Sighișoara:

În 2016 a existat această oportunitate de a face un proiect prin fonduri europene, am găsit o firmă care se ocupă de consultanță. Acea firmă ne-a consiliat pe întregul parcurs ale proiectului, care, într-adevăr, a durat destul de mult. De ce capre? În primul rând, îmi plac.

În al doilea rând, am vizitat diferite ferme, în diferite țări, și am fost impresionat de ceea ce se poate face pentru aceste animale frumoase. Eu chiar consider că sunt animale frumoase.

A fost foarte greu, mai ales pentru partea de de cofinanțare să găsești finanțare la o bancă mergând cu o idee de fermă de capre.

Am semnat contractul de confinanțare cu o zi înainte să expire [termenul]

Am avut o perioadă când am vrut să renunț, însă eram deja atât de înaintat în acest proiect încât nu am mai putut da înapoi. E un job destul de greu. Nu merge că astăzi faci și mâine nu.

Adică agricultură faci când trebuie să faci dimineața, pe la 5 și jumătate dimineața ajung în fermă și nu știu când plec. Nu sunt doar eu în această poveste.

Nu folosim niciun fel de aditivi, de conservanți, folosim doar laptele de capră

Este o poveste de familie, acolo suntem chiar toți implicați, de la pitic la bunic, toată lumea pune umărul. La fel, Nicoleta, soția mea. La bine și, la foarte, foarte greu.

Sunt născut în România, am copilărit într-un sat alături de Sighișoara, am plecat de copil în Germania, m-am îndrăgostit și am revenit în țară în 2008. Soția mea este sighișoreancă și eu aicea sunt acasă, suntem patru angajați pe partea de fermă suntem, iar pe partea de procesare suntem 2 persoane. În momentul de față avem 500 de capete, sperăm să să mai creștem efectivul.

Evident, încercăm să procesăm și să vindem toată produsele noastre. Avem telemea, avem sana, iaurt, chefir, caș, caș clasic, simplu, cu praz diferite mirodenii. Nu folosim niciun fel de aditivi, de conservanți, folosim doar laptele de capră, doar laptele de capră din propria noastră fermă.

Se pot vedea furajele, măciniș de floarea soarelui de porumb și iar aicea cu furaj care este lucernă și fân, dacă mirosiți mirodeniile care le leagă.

Bunăstarea animalelor ar trebui să fie interesul fermierului, nu ceva impus

În zona noastră temperatura e plăcută, apă, la discreție, mâncare, la discreție. Din punctul de vedere al bunăstării, nu duc lipsă de nimic. Eu cred că bunăstarea animalelor ar trebui să fie și este interesul fiecăruia fermier, fără să ne impună Uniunea Europeană, aceste reguli ar trebui să țină de etică.

Îmi doresc să ajungem la capacitatea fermei de peste 1000 de capete, să îmbunătățim partea de procesare, să fim mai să fii mai eficienți și să obținem profit, să putem plăti furnizorii, să putem avea salarii decente și să ne bucurăm de ceea ce am realizat.